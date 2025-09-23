I dati di Terna registrano una temperatura media mensile più bassa, complici diversi acquazzoni ma anche un indice industriale in calo, specie sugli energivori. Corretto da meteo e giorni lavorativi, il dato reale è -3,2%. Precipita il Mezzogiorno. Bene siderurgia e meccanica, male chimica e carta.

Sarà che è piovuto in diverse zone evitando il ricorso continuo ai condizionatori o forse chiusure di stabilimenti più lunghe del solito, sta di fatto che in agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia, attorno ai 25 miliardi di KWh, è molto più basso e in calo dell’8,9% rispetto all’agosto 2024. Lo registra l’aggiornamento mensile di Terna. La variazione negativa, che si confronta con il dato record di 27 miliardi di kWh di agosto dello scorso anno (+8,6%), è stata raggiunta con un giorno lavorativo in meno (20 invece di 21) e una temperatura media mensile inferiore di 1,5°C rispetto ad agosto 2024.



Il dato reale è -3,2%

Il dato della domanda elettrica, corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta la variazione a -3,2% rispetto allo stesso mese del 2024.

A livello territoriale, la variazione tendenziale di agosto è risultata ovunque negativa: -7,5% al nord, -9,8% al centro e -10,8% al sud e nelle isole.

Anche nei primi otto mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale registra una flessione (-1,4%) rispetto al corrispondente periodo del 2024 (-0,9% il valore rettificato).



Indice industriale e dei servizi

L’indice Imcei (indice mensile dei consumi elettrici industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette energivore collegate direttamente alla rete di alta tensione, ha fatto registrare una flessione del 3,3% rispetto all’agosto 2024. Con dati corretti per l’effetto calendario, la variazione diventa -2,8%. In particolare, positivi i comparti della siderurgia, meccanica, cemento calce e gesso. In flessione metalli non ferrosi, chimica, cartaria, mezzi di trasporto e alimentari; stazionari ceramiche e vetrarie.

In termini congiunturali, rispetto a luglio la variazione della richiesta elettrica destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura è negativa (-1,7%). In leggera crescita la variazione congiunturale dell’indice Imcei (+0,7%).

L’indice Imser (indice mensile dei servizi), che Terna pubblica sulla base dei dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, Unareti, A-Reti, Edyna e Deval) e che viene presentato in differita di due mesi rispetto ai dati dei consumi elettrici e industriali, ha fatto registrare, nel mese di giugno 2025, per la prima volta da inizio anno, una variazione positiva (+6,6% rispetto a giugno 2024). In particolare, in aumento tutte le classi rispetto a giugno 2024 eccetto informazione e comunicazione.