Con il passaggio a 96 intervalli giornalieri di prezzo, si potrà abbinare in modo molto più preciso l’offerta di generazione alla domanda di consumo. Rischi e opportunità per produttori e consumatori.

Rischio volatilità con oscillazioni di prezzo più brusche e frequenti, ma anche nuove opportunità per i consumatori più attenti che sapranno valorizzare i momenti della giornata più convenienti anche con sistemi di accumulo. È quello che dovrebbe accadere dal 1° ottobre nel nuovo mercato elettrico che si prepara al cambiamento che prevede scambi ogni 15 minuti. e non ogni ora con 24 prezzi al giorno come accade oggi. Tutta colpa del mondo dell’energia in evoluzione, in particolare dall’avvento delle fonti rinnovabili in grado di stravolgere domanda e offerta di energia. Con una produzione di solare ed eolico che può variare drasticamente a anche nell’arco di pochi minuti, il nuovo mercato elettrico è in grado di reagire molto più rapidamente a queste fluttuazioni.



I benefici

Con il passaggio a 96 intervalli giornalieri di prezzo, si potrà abbinare in modo molto più preciso l’offerta di generazione alla domanda di consumo, riflettendo quasi in tempo reale le necessità del sistema. In questo modo la logica oraria viene superata nel suo essere troppa (come ad agosto con tanta produzione rinnovabili e domanda ridotta dalle aziende ferme) o troppo poca (in caso di guasti e guai meteo).

Una maggiore frequenza di oscillazione dei prezzi rappresenta un’occasione d’oro per gli asset flessibili, in primis i sistemi di accumulo a batteria. Queste fluttuazioni creano nuove opportunità di arbitraggio: caricare le batterie quando i prezzi sono bassi e scaricarle quando schizzano verso l’alto. In sostanza, aumentano i potenziali ricavi per chi li gestisce, quindi c’è un incentivo per la loro istallazione.

Un’analisi di Scenari economici ha analizzato il mercato tra settembre 2024 e settembre 2025, notando che un mercato a 15 minuti avrebbe offerto spread di prezzo maggiori nel 96% dei casi. Lo spread massimo ha raggiunto i 1.335/MWh, contro gli 829/MWh del mercato orario. Anche i consumatori flessibili, come le industrie energivore o le famiglie dotate di sistemi di domotica, potranno adattare i consumi ai periodi di un quarto d’ora più economici e riducendo così le bollette.



I problemi

Allo stesso modo, con gli scambi ogni 15 minuti, vedremo esplosioni più nette nei prezzi. Ciò si traduce in una maggiore volatilità. Le rampe mattutine e serali – i momenti in cui la domanda e la produzione solare cambiano rapidamente – diventeranno più accentuate. Ad esempio, l’ultimo quarto d’ora di alcune mattine potrebbe vedere prezzi molto più bassi grazie all’impennata del solare, mentre la sera accadrà l’esatto contrario.

Un’analisi Montel che valuta la situazione dei prezzi nello stesso giorno teorico con i prezzi calcolati per quarto d’ora ha evidenziato che ci sono picchi sul quarto d’ora in cui i prezzi vanno, letteralmente, alle stelle, con punte di 1400 euro a MWh, ma il problema è che l’offerta non può essere così elastica, e questo può far esplodere i prezzi. Non solo: periodi di prezzo più corti possono amplificare gli effetti di cambiamenti improvvisi nell’offerta (es. un guasto) o nella domanda, portando a picchi estremi anche se di breve durata. Insomma, con 96 periodi di regolamento al giorno, la gestione delle strategie di offerta e del rischio diventa più complessa, specialmente per i piccoli operatori.



Le conseguenze

Ma che cosa cambia poi sui mercati successivi, come l’Intraday e il mercato di bilanciamento? In teoria, una maggiore precisione nel mercato del giorno prima dovrebbe ridurre la necessità di correzioni successive. Tuttavia, è probabile che inizialmente vedremo un aumento della volatilità anche su questi mercati.

Quello che potrà fare la differenza sono le previsioni: più saranno accurate e con esse le strategie in grado ad esempio di rimettere in rete energia al momento giusto, maggiore saranno i guadagni per chi è pronto a rispondere in maniera adeguata alla complessità. Nella speranza di evitare brutte sorprese e di creare l’equilibrio necessario.