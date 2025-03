Assegnate 4,6 GW al prezzo 47mila euro per MW l’anno per A2A e 2,05 GW per Iren tra impianti a gas e rinnovabili. Il capacity market, o mercato della capacità, finanzia attraverso le bollette dei consumatori gli impianti programmabili tenuti pronti a intervenire all’istante per produrre elettricità secondo gli andamenti meteorologici delle fonti rinnovabili non programmabili, come eolico e fotovoltaico.

A2A e Iren sono tra le aziende risultate assegnatarie nell’asta del capacity market indetta da Terna per l’anno di consegna 2027 al prezzo di 47mila euro per MW l’anno.

Il capacity market, o mercato della capacità, finanzia attraverso le bollette dei consumatori gli impianti programmabili (idroelettrici, idroelettrici a pompaggio, biomasse, turbogas a ciclo combinato o turbogas semplici a ciclo aperto e così via) tenuti spenti ma pronti a intervenire all’istante per dare energia al sistema elettrico nazionale secondo gli andamenti meteorologici delle fonti rinnovabili non programmabili, come eolico e fotovoltaico.



A2A

La società di rete ha assegnato al gruppo A2A un totale di circa 4,6 GW, con un mix tecnologico che include impianti a gas e a fonte rinnovabile. Il gruppo A2A è risultato assegnatario anche di contratti annuali per 520 MW di capacità estera al prezzo medio di circa 7mila euro annui al megawatt. L’esito di tale asta è allineato rispetto a quanto ipotizzato dall’azienda nell’aggiornamento del piano strategico 2024-2035.



Iren

Al gruppo Iren, come già successo per gli anni di consegna 2022-23-24-25-26, è stata assegnata l’intera capacità offerta. In particolare, sono state accettate offerte per 2,05 GW di capacità esistente in area Nord, valorizzate al prezzo di 47mila euro annui al MW. Il risultato valorizza gli asset di generazione elettrica del gruppo – in particolar modo gli impianti termoelettrici, cogenerativi e idroelettrici programmabili – e contribuisce al programma di investimenti finalizzati a rendere più flessibile ed efficiente il parco produttivo rinnovabile.