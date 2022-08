Sulla società francese in via di nazionalizzazione pesano il calo della produzione nucleare e lo scudo anti-rincari. Ecco i risultati presentati da alcune delle maggiori società europee

Ecco i risultati presentati da alcune delle maggiori società europee attive sul mercato elettrico, la francese EdF e la spagnola Iberdrola



EdF

EdF ha subito una perdita storica nel primo semestre di 5,3 miliardi, a causa del calo della produzione di elettricità nucleare, legata a problemi di corrosione di alcuni reattori, e a causa soprattutto del contributo dello Stato al contenimento delle bollette: il sistema Arenh impone all’EdF la vendita di corrente a prezzi bassi e il riacquisto di concorrente dai suoi concorrenti a prezzi di mercato. Il calo della produzione è causato dalla chiusura di 12 reattori su 56 in Francia per problemi di corrosione e di altri 18 per operazioni di manutenzione. In forte crescita, invece, il fatturato (+67,2%) a 66,2 miliardi, per il forte aumento dei prezzi di elettricità e gas. "I risultati del primo semestre riflettono le difficoltà incontrate in termini di generazione nucleare in Francia e in misura minore idroelettrica, e anche l'effetto dello scudo tariffario attivato dal Governo francese per il 2022", ha commentato l'amministratore delegato Jean-Bernard Lévy, riferendo della necessità di acquistare energia elettrica dall'esterno in un contesto di prezzi di mercato elevati. Il gruppo in ogni caso conferma le "previsioni di produzione nucleare per l'anno tra 280 a 300 TWh". In autunno è prevista la nazionalizzazione del gruppo.



Iberdrola

Nonostante il calo del 26% in Spagna, l’utile netto di Iberdrola ha raggiunto i 2,07 miliardi di euro a giugno (+36%), grazie al business internazionale. Ignacio Galán, presidente di Iberdrola, ha dichiarato: "In Iberdrola continuiamo ad aumentare gli investimenti per rafforzare l'autosufficienza energetica ed accelerare la transizione green, riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili. I progetti che abbiamo in corso in Spagna e nel mondo ci permettono di generare attività economica e di sostenere 400mila posti di lavoro con oltre 19mila fornitori".