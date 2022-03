Ricavi a 88.006 milioni di euro (66.004 milioni di euro nel 2020, +33,3%), EBITDA ordinario a 19.210 milioni di euro (18.027 milioni di euro nel 2020, +6,6%)

Il Consiglio di Amministrazione di Enel, presieduto da Michele Crisostomo, ha approvato i risultati dell’esercizio 2021. I ricavi del 2021 sono pari a 88,006 miliardi di euro, con un aumento di 22,002 miliardi di euro (+33,3%) rispetto al 2020. L’incremento è principalmente riconducibile ad un aumento dei ricavi da Generazione Termoelettrica e Trading in Italia, Iberia e America Latina per effetto delle maggiori quantità di energia elettrica e gas vendute e per le attività di trading su commodity relativamente ai contratti con consegna fisica; da Mercati Finali, per l’aumento delle quantità di energia elettrica vendute principalmente in Italia; da Infrastrutture e Reti, per effetto delle maggiori quantità trasportate, conseguenti all’incremento della domanda di energia elettrica; da Enel Green Power principalmente in Italia, per le maggiori quantità di energia prodotte, e in Nord America e Brasile, a seguito dell’entrata in esercizio di nuovi impianti; da Enel X per i servizi associati alle nuove iniziative commerciali e alle attività di demand response, principalmente in Italia e Nord America.



Ricavi

L’incremento dei ricavi include inoltre il provento, pari a 1.763 milioni di euro, realizzato dalla cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber S.p.A. Tale aumento dei ricavi ha più che compensato l’andamento negativo dei cambi in America Latina. I ricavi del 2021 derivanti dalla sola generazione termoelettrica e inclusi nei risultati della Generazione Termoelettrica e Trading sono pari a 13.501 milioni di euro, con un aumento di 5.984 milioni di euro (+79,6%) rispetto al 2020. In particolare, i ricavi attribuibili alle attività di generazione a carbone del 2021 si attestano al 2,2% dei ricavi totali. L’incidenza percentuale dei ricavi da impianti a carbone, a seguito delle scelte strategiche aziendali, risulta in diminuzione, in linea con gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico.



Margini

EBITDA a 17.567 milioni di euro (16.9032 milioni di euro nel 2020, +3,9%), EBIT a 7.680 milioni di euro (8.4552 milioni di euro nel 2020, -9,2%): la variazione riflette principalmente i maggiori ammortamenti rilevati a seguito degli investimenti effettuati e gli adeguamenti di valore rilevati nel corso dell’anno rispetto all’esercizio precedente, i cui effetti sono stati solo parzialmente compensati dall’andamento della gestione operativa. Risultato netto ordinario del Gruppo a 5.593 milioni di euro (5.197 milioni di euro nel 2020, +7,6%); l’incremento è riconducibile all’andamento positivo della gestione operativa ordinaria e alla minore incidenza delle interessenze di terzi, che hanno più che compensato le maggiori imposte registrate principalmente per le riforme fiscali in Argentina e Colombia; Risultato netto del Gruppo a 3.189 milioni di euro (2.610 milioni di euro nel 2020, +22,2%)



Francesco Starace, CEO del Gruppo Enel, ha così commentato: “I risultati di Enel per il 2021 dimostrano ancora una volta la resilienza e la sostenibilità del nostro modello di business anche in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da una parte dai segnali di ripresa post pandemia e dall’altra dagli impatti negativi derivanti dall’incremento dei prezzi dei combustibili fossili. Appare ormai evidente il ruolo fondamentale che le utilities hanno nella gestione dei repentini cambiamenti del settore energetico, ed è in questa direzione che va la nostra strategia, incentrata su decarbonizzazione ed elettrificazione. In questo modo, possiamo cogliere le opportunità lungo tutta la catena del valore e contribuire al contempo all’indipendenza energetica nei Paesi in cui operiamo. È quindi indispensabile accelerare gli investimenti nelle rinnovabili, che garantiscono una fonte di energia stabile, sicura e competitiva, oltre a rappresentare, insieme alla digitalizzazione delle reti e all’elettrificazione dei consumi, la soluzione per combattere il cambiamento climatico. La validità della nostra strategia ci permette di mantenere il nostro impegno a distribuire agli azionisti un dividendo in crescita, basato su una politica semplice e trasparente.”