L'ebitda ordinario si attesta a 17,9 miliardi di euro, invariato rispetto al 2019. I ricavi ammontano a 65 miliardi, in diminuzione di 15,3 miliardi

Enel ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2020 che si chiude con una sostanziale tenuta del margine lordo e con una flessione dei ricavi per l'impatto del Covid-19. L'ebitda ordinario si attesta a 17,9 miliardi di euro, invariato rispetto al 2019 e l'ebitda, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 16,8 miliardi (-5,1%). I ricavi ammontano a 65 miliardi, in diminuzione di 15,3 miliardi (-19,1%) rispetto agli 80,3 miliardi realizzati nel 2019.

Una variazione - spiega il gruppo - prevalentemente riconducibile ai minori ricavi dei Mercati Finali, dovuti alla riduzione delle vendite di gas ed energia elettrica in Spagna e Italia, alla riduzione dei volumi principalmente per gli effetti derivanti dall'epidemia da Covid-19 e all'evoluzione negativa dei tassi di cambio, in particolare in America Latina. L'indebitamento finanziario netto a fine 2020 è pari a 45,4 miliardi, in miglioramento rispetto alle attese dai 45,2 miliardi rilevati nel 2019 (+0,4%).



Per l'ebitda, Enel rileva un incremento di Enel Green Power, prevalentemente a seguito del miglioramento del margine operativo lordo in Italia, per le migliori performance degli impianti idroelettrici, e in Nord America e Spagna, principalmente per le maggiori quantità di energia prodotta con l'entrata in funzione di nuovi impianti nel corso del 2019 e del 2020; un miglioramento di Generazione Termoelettrica e Trading in Spagna, prevalentemente per l'effetto derivante dalla modifica del beneficio dello sconto energia a seguito del “V Accordo Quadro sul Lavoro in Endesa” e in Italia e Spagna, per il miglioramento del margine di generazione legato alla diminuzione dei costi di approvvigionamento e per le migliori efficienze operative.



Variazioni negative, invece, si registrano per Infrastrutture e Reti principalmente in America Latina riferibile ai minori volumi di energia trasportati per gli effetti sulla domanda derivanti dall'epidemia da Covid-19; all'effetto cambi negativo e agli impatti positivi rilevati nel 2019 relativi all'accordo raggiunto da Edesur con il governo argentino per la definizione di partite regolatorie pregresse. Oltre alla riduzione del margine relativo ai Mercati Finali.



Nel 2020, il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 207,1 TWh di elettricità (229,1 TWh nel 2019), ha distribuito sulle proprie reti 484,6 TWh (507,3 TWh nel 2019 ) e ha venduto 298,2 TWh (322,0 TWh nel 2019). In particolare, nel 2020 all'estero il Gruppo Enel ha prodotto 164,6 TWh di elettricità (182,2 TWh nel 2019), ha distribuito 271,0 TWh (279,6 TWh nel 2019) e ha venduto 208,0 TWh (224,5 TWh nel 2019).