Il reattore sloveno da 700 MW continua ad operare a piena potenza

Il terremoto che ha colpito la Croazia, nella zona di Zagabria non ha avuto conseguenze per la centrale nucleare di Krsko, in Slovenia. Lo assicura l’Autorità per la sicurezza nucleare slovena (Snsa), che dopo una serie di ispezioni ha autorizzato l’impianto a “restare in funzione a piena potenza”.



Il sisma, infatti, è stato rilevato dal sistema di monitoraggio della centrale, ma a livelli che non richiedono lo spegnimento automatico di sicurezza del reattore. In Italia, l’Isin, nell’ambito dell’accordo bilaterale di cooperazione sul tema della preparazione e della risposta alle emergenze nucleari, ha tempestivamente preso contatto con la Snsa e provveduto a fornire dettagli al Dipartimento della Protezione Civile e all’Arpa Friuli Venezia Giulia, rende noto un comunicato.



La centrale di Krsko, situata nei pressi del confine tra Slovenia e Croazia, è operata da una joint-venture paritetica tra i due Paesi ed è costituita da un reattore ad acqua pressurizzata Westinghouse da 700 MW di costruzione canadese.