Le interruzioni sono state a macchia di leopardo con disagi per negozi e silos sotterranei isolati. Tutta colpa del gran caldo, dice Iren. Il sindaco Lo Russo parla di situazione intollerabile e chiede al gestore elettrico di rivedere l'intero impianto del proprio piano di investimenti.

Una domenica di fastidiose interruzioni della corrente elettrica ha fatto saltare i nervi a molti a Torino dove i blackout sono iniziati nella notte di sabato e hanno interessato zone diverse della città, a macchia di leopardo, con ritorno alla normalità solo quando era ormai notte. I problemi sono stati soprattutto in centro, dove una serie di utenze non hanno avuto il servizio di energia elettrica dal primo pomeriggio fino a oltre la mezzanotte.



I problemi per le attività

In piazza Castello un concerto ha fatto sospettare a qualcuno che proprio questo evento abbia sovraccaricato la rete. Gli organizzatori del concerto, a quanto qualche residente ha appreso, avrebbero fatto arrivare dei generatori proprio per supplire al blackout.

L'assenza di corrente intanto ha costretto i commercianti dei quartieri interessati ad abbassare le serrande, ma ha lasciato anche senza aria condizionata e con frigoriferi e congelatori non alimentati per più di mezza giornata chi ha trascorso la domenica in città.

Al ritorno dell'energia elettrica sono scattati poi una serie di allarmi. Durante l'intera giornata, in qualche caso già dalla mattina, i residenti del centro che, in molti, utilizzano i silos sotterranei per il parcheggio delle auto, sono rimasti anche con i mezzi bloccati: senza la possibilità di uscire o di rientrare.



Le accuse e la difesa

Immancabili le polemiche. “I guasti sono principalmente riconducibili alle alte temperature di queste ore, che hanno surriscaldato eccessivamente i giunti della rete elettrica, non permettendo di far fronte con efficienza al notevole impatto degli impianti di condizionamento". È quanto riferisce l'Iren, dopo che varie zone di Torino sono rimaste senza energia elettrica tra la notte di sabato e domenica. "Per far fronte all'emergenza, come previsto dal Piano Estate, sono state rafforzate - riferisce l'Iren - le squadre tecniche di Ireti per le riparazioni, incluse quelle dei fornitori, ed è stato rafforzato anche il presidio nella sala telecontrollo. Sono stati inoltre previsti gruppi elettrogeni di supporto per la manifestazione in corso in piazza San Carlo".

Non ci sta il sindaco di Torino Stefano Lo Russo."Questa situazione, come ho avuto modo di comunicare direttamente ai vertici delle società, non è accettabile, non è tollerabile. E deve essere assolutamente affrontata da diversi punti di vista. È mia intenzione anche alla luce del nuovo assetto del Patto parasociale, chiedere a Iren di rivedere l'intero impianto del proprio piano di investimenti, alla luce di queste evidenze, per capire come intervenire rispetto a quelle che dal mio punto di vista sono inefficienze intollerabili".

Immagine Torinocronaca