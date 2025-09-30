Si punta su investimenti in aziende che progettano smr attraverso strumenti come i venture-debt, per dare un segnale agli altri investitori e ridurre il rischio nei progetti in fase iniziale. Il governo svedese chiederà al Parlamento di approvare prestiti statali per un valore di 23,4 miliardi di dollari (220 miliardi di corone svedesi) alle aziende per la costruzione di reattori nucleari.

Sta per cadere il tabù nucleare per la Banca europea degli investimenti: dal 1985 l’organismo finanziario del vecchio continente aveva di fatto escluso la possibilità di investire nell'energia atomica, ma sembra che qualcosa sia cambiato, stando alle anticipazioni di Bloomberg, e pare che il tema sia in agenda. Tutta colpa alla trasformazione del panorama energetico, a partire dalle tensioni geopolitiche, a cui si somma la domanda legata agli energivori data center, cruciali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.



Investire sugli Smr

La Bei starebbe valutando l'opportunità di realizzare un investimento modesto, ma simbolico, in aziende europee che progettano piccoli reattori modulari (Smr), per aiutarle a competere con i concorrenti statunitensi e cinesi. Le imprese potrebbero essere selezionate nei prossimi 6-12 mesi.

Nel dettaglio, si starebbe ragionando su investimenti in venture-debt per decine di milioni di euro, per dare un segnale agli altri investitori e ridurre il rischio nei progetti in fase iniziale. La Bei punta a “promuovere tecnologie a zero emissioni nette e soluzioni innovative, come i piccoli reattori modulari, che contribuiscono all'autonomia strategica, alla competitività e alla sicurezza energetica dell'Europa”.

Il dibattito sull'investimento nello sviluppo degli Smr è ancora in una fase iniziale e un accordo per procedere dovrebbe essere firmato dal cda della Bei.



La svolta di Stoccolma

Il governo svedese chiederà al Parlamento di approvare prestiti statali per un valore di 23,4 miliardi di dollari (220 miliardi di corone svedesi) alle aziende per la costruzione di reattori nucleari. Un bell’investimento pubblico per produrre energia sicura e non da carbonio. La Svezia prevede di costruire due nuovi reattori nucleari entro il 2035 come misura di sicurezza energetica a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di arrivare a 10 nuovi reattori entro il 2045. Il governo svedese aveva deciso di abbandonare completamente l’energia nucleare nel 1980, ma tale decisione è stata revocata dal Parlamento nel 2010. Cinque anni dopo, quattro reattori obsoleti sono stati chiusi. Oggi in Svezia rimangono in funzione sei dei 12 reattori e sta investendo per costruirne altri. Un cambio di direzione coraggioso e clamoroso.