Il Consiglio degli Stati ha votato a maggioranza per una proposta che modifica la legge sull'energia nucleare, che evita la necessità di un cambiamento costituzionale previsto in precedenza.

A favore 27 e contrari 13: è questo l’esito in Svizzera del Consiglio degli Stati (una sorta di Senato di rappresentanza dei cantoni) che ha approvato l’adozione del controprogetto del Consiglio federale (il governo elvetico) all'iniziativa popolare “Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)”. La proposta modifica la legge sull'energia nucleare, evitando la modifica costituzionale prevista in precedenza. Questa decisione di fatto revoca il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari, invertendo così la strategia di abbandono adottata dopo Fukushima.



Che succede ora

Nel 2011 la Svizzera aveva deciso di abbandonare progressivamente l'energia atomica e, nel 2017, la popolazione ha votato a favore di questa strategia e per vietare l'edificazione di nuove centrali. La proposta modifica la legge sull'energia nucleare, e non è necessario apportare alcun cambiamento costituzionale. Ora il prossimo passo è il passaggio dalla Camera dei rappresentanti che porterà con tutta probabilità un referendum nazionale.



L'iniziativa Stop al blackout

L'iniziativa popolare federale “Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)” prevede in primo luogo che l'energia elettrica venga prodotta nel rispetto dell'ambiente e del clima. Pertanto, sarebbero ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.

Nella modifica costituzionale – lanciata dal Club Energia Svizzera – il Consiglio federale intravede però l'eventuale revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari, un punto ritenuto fondamentale per l'esecutivo, il quale intende mantenere aperte tutte le opzioni per l'approvvigionamento energetico dei prossimi anni. Poiché a tale proposito non sarebbe necessaria alcuna modifica costituzionale, il Governo propone invece un adeguamento della legge federale sull'energia nucleare sotto forma di controprogetto indiretto.