La Cina compie un nuovo passo tecnologico in materia nucleare combinando per la prima volta un pwr nucleare di terza generazione e un htgr nucleare di quarta generazione. Lo farà nella provincia cinese di Jiangsu dove – leggiamo su World Nuclear News - è stata gettata la prima pietra che porterà allarealizzazione dell'unità 1 del progetto nucleare di Xuwei. L'impianto fornirà sia riscaldamento industriale che elettricità, abbinando un reattore ad alta temperatura raffreddato a gas (Htgr, di quarta generazione) con due reattori ad acqua pressurizzata (tipo, Pwr o Epr, di terza generazione).



Il progetto

China National Nuclear Corporation (Cnnc) prevede di costruire due unità Hualong One da 1208 MWe e un'unità htgr (reattore ad alta temperatura raffreddato a gas) da 660 MWe nel sito di Lianyungang, nella provincia di Jiangsu. Il progetto sarà dotato di una stazione di scambio termico a vapore, che adotterà per la prima volta la modalità di funzionamento da calore a elettricità. La China National Nuclear Corporation (Cnnc) descrive il progetto come il “primo progetto dimostrativo al mondo a doppio accoppiamento che combina un pwr nucleare di terza generazione e un htgr nucleare di quarta generazione”. Una volta completato e messo in funzione, il progetto fornirà 32,5 milioni di tonnellate di vapore industriale all'anno, con una produzione massima di energia elettrica superiore a 11,5 miliardi di kilowattora.



Il contratto

Il contratto per la costruzione delle isole convenzionali delle tre unità è stato aggiudicato nel settembre dello scorso anno a un consorzio formato dalla China Energy Engineering Jiangsu Electric Power Construction No 3 Company e da China National Nuclear Huachen Construction Engineering Company. In base al contratto del valore di 4,2 miliardi di yuan (594 milioni di dollari), Jiangsu Electric Power Construction No 3 Company costruirà le tre centrali elettriche convenzionali, le relative strutture ausiliarie e provvederà alla costruzione e all'installazione di alcuni componenti.