Serve una ristrutturazione completa alla cupola che protegge il reattore numero 4 di Cernobyl dopo l’attacco russo subito dieci mesi fa: lo ha fatto sapere l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), dopo la visita della scorsa settimana dei suoi ispettori che hanno confermato la perdita “delle sue principali funzioni di sicurezza, tra cui la capacità di isolamento anche riscontrato che non vi sono danni permanenti alle sue strutture portanti o ai sistemi di monitoraggio". Le radiazioni – leggiamo su Rainews - sarebbero stabili e non ci sono tracce di fughe radioattive secondo un rapporto pubblicato in febbraio dall'agenzia dell'Onu.



I fatti

Il colosso di oltre 36mila tonnellate era stato colpito da un drone lo scorso febbraio e si prevedono "ulteriori riparazioni temporanee" il prossimo anno e lavori definitivi una volta terminato il conflitto in Ucraina. Anche se il Cremlino respinge le accuse, Aiea afferma che "sono state eseguite limitate riparazioni temporanee sul tetto, ma una ristrutturazione tempestiva e completa resta essenziale per prevenire un ulteriore degrado e garantire la sicurezza nucleare a lungo termine".



Il sarcofago

Il sarcofago che protegge il mondo dalle radiazioni è stato costruito con l'obiettivo di isolare per "almeno un secolo" il luogo del disastro di Cernobyl, avvenuto nella notte tra il 25 e 26 aprile 1986, coprendo anche il vecchio "sarcofago" di acciaio e calcestruzzo costruito in fretta e furia subito dopo la catastrofe ma ritenuto insufficiente. La nuova struttura è alta 110 metri e larga 256, ed è stata realizzata in due blocchi, che sono poi stati spostati sopra il reattore. I lavori sono durati nove anni e sono costati 2,2 miliardi di euro con finanziamenti da 45 Paesi, dalla Ue e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.