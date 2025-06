I data center e l’intelligenza artificiale puntano all’energia atomica. Ora lo fa anche la big tech di Facebook e Instagram: sosterrà l’ammodernamento dell’impianto che avrebbe dovuto chiudere tra due anni consentendo un prolungamento dell’accensione al 2047. E a salvare oltre 1.000 posti di lavoro.

Ora anche Meta, il colosso big tech che controlla Facebook e Instagram, guarda all’atomo e allunga la vita a una vecchia centrale nucleare vicina alla chiusura. Un nuovo esempio del fatto che i data center e l’intelligenza artificiale puntano all’energia atomica. La compagnia di Mark Zuckerberg ha stretto un accordo con la società energetica Constellation che vedrà Meta appoggiare l'operatività dell’impianto di Clinton Clean Energy Center per i prossimi 20 anni, la cui chiusura era originariamente prevista per il 2017. La decisione si inserisce anche nella strategia più ampia che vede Meta aumentare la disponibilità di reattori nucleari in grado di alimentare data center basati sull'intelligenza artificiale.



Il progetto atomico

L'impianto si trova nell’Illinois e Constellation aveva previsto di disporne la chiusura nel 2017 dopo anni di perdite finanziarie, poi un credito d'imposta istituito dallo Stato per l'energia prodotta senza emissioni di carbonio ha permesso all'impianto di funzionare, ma non oltre il 2027. L'intervento di Meta garantirà la sicurezza finanziaria che serve per andare ben oltre quella data, ma non ha fornito l'importo delle spese sostenute per l'accordo. In ogni caso, dovrebbe trattarsi di una somma sufficiente per finanziare gli ammodernamenti dell'impianto, che potranno aumentare la capacità di 30 megawatt per una capacità totale di 1.121 MW. Mantenere aperta la centrale contribuirà anche a salvare 1.110 posti di lavoro locali, generando nel frattempo energia elettrica sufficiente per 800mila abitazioni. La prima licenza per l'impianto è datata 1987 ed è già stata presentata domanda per rinnovarla fino al 2047.