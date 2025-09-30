Lukashenko ha proposto a Putin di costruire una nuova centrale atomica per rifornire le aree controllate dalla Russia nelle regioni di Cherson, Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk. Le critiche di Sviatlana Tsikhanuskaya, leader in esilio dell'opposizione bielorussa.

La Bielorussia pensa di realizzare una seconda centrale nucleare per rifornire quella parte dell'Ucraina occupata dalla Russia: è questa la proposta shock giunta a Vladimir Putin dall’amico Aleksandr Lukashenko, l’autocrate bielorusso. Il progetto – leggiamo su Euronews - è stato discusso nel corso di un incontro al Cremlino e ha ricevuto un sostegno pubblico. Tuttavia Putin non ha precisato se interverrà anche con un finanziamento. Lukashenko ha detto che l'impianto potrebbe essere utilizzato, se necessario, per rifornire le aree controllate dalla Russia nelle regioni di Cherson, Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk.



La prima centrale bielorussa

La Bielorussia ha aperto la sua prima centrale nucleare ad Astravets nel 2020 tra le proteste e le preoccupazioni della vicina Lituania, che si è opposta all'ubicazione dell'impianto, a soli 40 chilometri dalla capitale Vilnius. L'impianto di Astravets è stato costruito dalla società statale russa per l'energia atomica, Rosatom, con un prestito di 10 miliardi di dollari (8,5 miliardi di euro) fornito da Mosca.



Le critiche degli oppositori

Sviatlana Tsikhanuskaya, leader in esilio dell'opposizione bielorussa, ha criticato la proposta, affermando che tutta l'Europa è a rischio."Proponendo a Putin di costruire una seconda centrale nucleare in Bielorussia per fornire elettricità ai territori occupati in Ucraina, Lukashenko dimostra ancora una volta di essere complice dell'aggressione russa. Sta barattando la sovranità bielorussa con il potere e i profitti dei crimini di guerra", ha dichiarato Tsikhanuskaya.