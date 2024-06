L’inserimento, voluto da Meloni e Pichetto, dovrebbe entrare nel PNIEC a fine mese; la società di Gates TerraPower ha ufficialmente iniziato la costruzione del suo reattore nucleare Natrium, da 345 MW, nel Wyoming

Nucleare più vicino, il governo lo inserisce nel PNIEC

Nel prossimo aggiornamento del PNIEC, il piano sulla riduzione delle emissioni climalteranti, è previsto l’ingresso del nucleare: un primo, concreto passo è stato fatto nel documento che definisce le politiche e le misure volte a raggiungere gli obiettivi per abbattere le emissioni climalteranti, reso obbligatorio dai regolamenti Ue. Questa novità dovrebbe essere introdotta a partire dal 30 giugno. Il governo aveva iniziato questo percorso già da settembre con il lancio della piattaforma per un "nucleare sostenibile", ma i primi passi erano stati mossi molto tempo fa, con l'ingresso del nucleare nella tassonomia delle fonti green dell'Unione europea, che ha portato la Commissione a considerare la fissione (insieme al gas) fonte sostenibile nel processo di transizione ecologica in atto.



Tutte le principali compagnie mondiali sono in lizza nel Paese africano

Continua la corsa al nucleare del Ghana. Al momento solo 4.483 megawatt di elettricità sono disponibili, ma non bastano per coprire i fabbisogni del Paese: per questo il governo vuole costruire una centrale nucleare per produrre altri 1000 megawatt di energia entro il 2034. Al momento non è chiaro chi costruirà questa centrale, ma il governo sta contattando diverse società, quali la francese Edf, le americane NuScale Power e Regnum Technology Group, la cinese China National Nuclear Corporation, la sudcoreana Kepco e la russa Rosatom.

C’è da dire che il Ghana non è l’unico paese africano che vuole coprire la sua domanda di energia puntando sul nucleare: anche Burkina Faso e Uganda hanno firmato accordi con Russia e Cina per costruire centrali nucleari. Altri Paesi come Marocco, Namibia e Nigeria vogliono abbinare il nucleare assieme al solare e all’eolico per garantire una produzione costante di energia pulita.



Al via la costruzione del reattore nucleare TerraPower di Bill Gates

TerraPower ha ufficialmente iniziato la costruzione del suo reattore nucleare avanzato chiamato Natrium, da 345 MW, vicino a Kemmerer, nel Wyoming. Si tratta di un passo storico per l'azienda e per il settore dell'energia nucleare negli Stati Uniti. Bill Gates lo ha annunciato con entusiasmo sul suo blog GatesNotes. L'impianto fornirà energia alla rete elettrica di PacifiCorp e potrebbe entrare in funzione entro il 2030. L'impianto del Wyoming avrà lo scopo di dimostrare la bontà delle caratteristiche di progettazione, costruzione e funzionamento della tecnologia Natrium, funzionando come una centrale elettrica commerciale a pieno regime. Il reattore Natrium da 345 MW è stato sviluppato da TerraPower in collaborazione con GE Hitachi, e prevede un sistema di accumulo di energia a base di sali fusi capaci di erogare fino a una potenza di 500 MW per oltre cinque ore e mezza. Questo sistema di accumulo, unico nel suo genere tra i progetti di reattori nucleari avanzati, "consente all'impianto di integrarsi perfettamente con le energie rinnovabili", ha affermato TerraPower.



Nucleare, il corso Sogin di radioprotezione per tecnici e operatori del settore

Dal 10 al 12 giugno la Radwaste Management School (RaMS), il centro di formazione del gruppo Sogin, ha ospitato nella sua sede di Roma il corso della Scuola Superiore di Radioprotezione “Carlo Polvani”, una tre giorni con alcuni tra i maggiori esperti italiani di nucleare con l’obiettivo di preparare tecnici e operatori sugli aspetti legati alla sicurezza, tecnologia e radioprotezione dei reattori di nuova generazione, fra i quali quelli modulari di piccole dimensioni (SMR) e quelli modulari avanzati (AMR) in vista della loro possibile introduzione in Italia. L’incontro era organizzato dall’Airp, l’Associazione Italiana di Radioprotezione, in collaborazione con Ain, l’Associazione Italiana Nucleare. Un appuntamento al quale hanno partecipato oltre ottanta fra tecnici e operatori dei principali Enti e aziende del settore e studenti universitari di facoltà scientifiche.