La prima centrale, affidata alla russa Rosatom, sorgerà nei pressi del villaggio semi-abbandonato di Ulken (a sud), sulle rive del lago Balkhash, il secondo più grande dell'Asia centrale. L’altra è andata a China National Nuclear Corporation.

Russia e Cina costruiranno le prime due centrali nucleari in Kazakistan. Lo hanno annunciato le autorità del Paese, ad oggi il più grande produttore mondiale di uranio. “La russa Rosatom è stata designata leader del consorzio internazionale per la costruzione della prima centrale nucleare in Kazakistan”, ha annunciato inizialmente l'Agenzia kazaka per l'energia atomica, aggiungendo di essere in attesa di proposte di finanziamento da parte di Mosca. La centrale nucleare, la cui costruzione è stata preventivamente approvata con un referendum lo scorso autunno, sorgerà nei pressi del villaggio semi-abbandonato di Ulken (a sud), sulle rive del lago Balkhash, il secondo più grande dell'Asia centrale. Nel vicino Uzbekistan, il colosso russo Rosatom costruirà una piccola centrale nucleare e ha proposto un progetto simile al Kirghizistan.

Poche ore dopo, l'Agenzia ha assicurato che la Cina avrebbe potuto costruire la seconda centrale nucleare nel Paese e che il leader cinese Xi Jinping è atteso in Kazakistan all'inizio della prossima settimana per un vertice.



In lizza in quattro

Rosatom (Russia), China National Nuclear Corporation (Cina), EDF (Francia) e Korea Hydro & Nuclear Power (Corea del Sud) erano le quattro aziende prese in considerazione. L'agenzia ha aggiunto che "continuerà a collaborare con i partner stranieri per formare un consorzio internazionale efficace". Questo progetto di consorzio internazionale, mai specificato, è in linea con la volontà del leader kazako Kassym-Jomart Tokayev di mantenere buoni rapporti con le grandi potenze. In primis Mosca, potenza storica dell'Asia centrale, ma anche la Cina, attore chiave nella regione.