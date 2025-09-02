Via libera all’accordo tra la più grande azienda energetica polacca, Orlen e Synthos e che punta a realizzare l’impianto modulare a Włocławek.

La Polonia punta sul nucleare modulare: Orlen, la più grande azienda energetica polacca, prevede di mettere in funzione almeno due piccoli reattori modulari (Smr) con una capacità totale di 0,6 GW entro il 2035 in collaborazione con Synthos, il più grande produttore europeo di polistirene espanso (eps) nell'Europa centrale. La prima centrale nucleare Bwrx-300 su scala ridotta in Europa dovrebbe essere costruita a Włocławek.



Che cosa prevede l’intesa

L'accordo tra Orlen e Synthos – leggiamo da Euronews - prevede la creazione di Orlen Synthos Green Energy, in cui ognuna deterrà ciascuna una quota del 50% e pieno accesso alla tecnologia Bwrx-300, "che consentirà all'azienda di andare avanti con il processo che culminerà nella costruzione della prima centrale nucleare Smr della Polonia in una località di importanza fondamentale per Orlen", si legge nell'annuncio.

"La prima piccola centrale nucleare Bwrx-300 d'Europa sarà costruita in Polonia: stiamo garantendo l'energia di domani. Questo è il significato della decisione presa dal consiglio di vigilanza del gruppo Orlen, che ha approvato il contenuto dell'accordo in materia" ha informato l'amministratore delegato di Orlen, Ireneusz Fąfara, in un comunicato stampa.

La Polonia ha approvato la costruzione di 24 piccoli reattori modulari (Smr) in sei località. La costruzione del primo Smr a Włocławek è un altro passo della Polonia per ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, soprattutto dal carbone.