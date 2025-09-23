I litigi su Krško2. Lubiana propone a Zagabria di possedere il solo 25% del controllo e dei profitti, tanto che ora ministro croato dell’Economia, Ante Šušnjar, ha rilanciato l’ipotesi di una centrale a Fianona tra Albona e l’isola di Cherso, a un passo dall’Italia.

Slovenia e Croazia stanno litigando su chi dovrà comandare Krško2, la nuova centrale nucleare che sostituirà quella realizzata nel 1981 e ha ottenuto il via libera nel 2021, detenuta dalla compagnia slovena Gen Energija , a sua volta controllata a metà della compagnia statale Elektro-Slovenija (Eles) e della compagnia statale croata Hrvatska elektroprivreda (Hep). La centrale nucleare provvede a più di un quarto della elettricità slovena e a circa un quinto di quella croata.



La proposta

La Slovenia – leggiamo sul quotidiano fiumano La Voce del Popolo - ha inviato alla Croazia la proposta ufficiale per la costruzione della nuova centrale nucleare Krško2. E non è stata molto gradita a Zagabria. Verrebbe riconosciuto solo il 25% delle quote alla Croazia, senza alcun potere nelle decisioni chiave e senza la possibilità di utilizzare direttamente l’energia prodotta. Secondo il piano anticipato dal quotidiano Novi List, la restante proprietà sarebbe suddivisa tra la compagnia slovena Gen Energija (25%) e il governo di Lubiana, che così con il 51% avrebbe il pieno controllo. Alla Croazia resterebbe solo un quarto dei profitti derivanti dalla vendita dell’elettricità, destinata esclusivamente al mercato sloveno. Ma ai croati serve soprattutto accedere all’energia, da utilizzare anche per sostenere famiglie e imprese. E ha già respinto la proposta al mittente



Il nucleare e il carbone

Così Zagabria sta pensando ha anche un piano alternativo: il ministro croato dell’Economia, Ante Šušnjar, ha rilanciato l’ipotesi di una centrale sul territorio nazionale, citando come possibile sito Fianona (in croato Plomin), nell’aria carbonifera di Albona nella parte orientale dell’Istria di fronte all’isola di Cherso, a 120 chilometri da Trieste, dove l’attuale centrale elettrica a carbone dovrà chiudere entro il 2033.

Gli esperti ricordano che l’unica area già studiata per il nucleare è Privlaka, vicino a Ivanić Grad, a crica 50 km a sud-est di Zagabria, mentre in epoca jugoslava si valutava un impianto a Erdut, in Slavonia, mai realizzato. Per Fianona, invece, non esistono analisi preliminari, anche se la vicinanza a Fiume la rende un’opzione interessante.

Occorre dire che Krško chiuderà nel 2043 e forse per l’epoca ci sarà un altro tipo di nucleare e - se il ministro Šušnjar ha ribadito la volontà di “posizionare la Croazia sulla mappa nucleare mondiale”, puntando anche su reattori modulari di nuova generazione - Lubiana, intanto, ha rinviato a data da destinarsi il referendum previsto sul progetto Krško2. Sai mai che non la vogliano proprio gli sloveni.