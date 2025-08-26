Via libera di Vattenfall per nuovi reattori modulari e di piccola scala che saranno prodotti da Rolls-Royce e GE Vernova.

Dopo 40 anni la Svezia tornerà a costruire una centrale nucleare: la realizzerà la compagnia svedese Vattenfall con il sostegno di altre aziende svedesi e vedrebbe l'acquisto di reattori modulari e di piccola scala che saranno prodotti dalla britannica Rolls-Royce e dall'americana GE Vernova. L'annuncio – leggiamo su Europa Today - è stato fatto, nel sud della Svezia, dove erano presenti anche diversi ministri e il premier Ulf Kristersson. La penisola di Värö, dove si trova la centrale nucleare di Ringhals, è considerata la posizione migliore per mettere in funzione il nuovo impianto nucleare.

"Oggi facciamo un passo importante verso la creazione di più energia stabile e senza fossili", ha dichiarato Kristersson. "Si tratta di una decisione presa da Vattenfall che ha valutato l'idea economicamente interessante ma è anche il risultato di una direzione politica chiara".