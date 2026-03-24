Il progetto da 3 miliardi di dollari sarà realizzato da Edf. Nel 2024 era stato abrogato il divieto di realizzare reattori nel Paese.

Anche la Serbia mira a costruire la sua prima centrale nucleare per produrre energia. La scelta è legata al fatto che l’elettricità prodotta dall’atomo è considerata una fonte energetica pulita e affidabile. In passato – leggiamo su Notiziegeoplitiche - la Serbia aveva introdotto un divieto che impediva la costruzione di centrali nucleari, ma nel 2024 questo divieto è stato abolito. Il Paese punta ora ad avviare i lavori per una nuova centrale entro il 2035.



La partnership con Edf

Il costo dell’impianto è stimato intorno ai 3 miliardi di dollari e, a seconda della tecnologia adottata, potrà avere una capacità produttiva tra i mille e i 1.650 megawatt di energia, una quantità capace di coprire buona parte della domanda interna.

A sostenere la Serbia in questo progetto sarà la società francese Edf, che non solo metterà a disposizione l’esperienza nel settore, ma aiuterà anche il Paese ad acquisire competenze preziose per la gestione futura della centrale.