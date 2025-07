La città umbra è la prima a voler individuare un’area per la realizzazione di una centrale. L’assessore ed ex sindacalista Cgil Sergio Cardinali: se vogliamo cambiare serve un cambio di paradigma che va sostenuto con scelte chiare e senza dietrologie.

C’è una città italiana che si candida seriamente ad ospitare il nucleare: è Terni. Nei giorni scorsi la questione – leggiamo su TerniToday - è stata inserita dalla città umbra nel documento unico di programmazione dell’attività amministrativa 2026-28, con il nucleare ecologico inserito tra i “nuovi focus” su cui la giunta del controverso sindaco Stefano Bandecchi lavorerà nei prossimi anni. La città è dunque pronta a raccogliere la sfida e attraverso un approccio responsabile e deciso vuole farsi promotrice di una trasformazione che riguarda l’intero Paese.

Con questo presupposto, negli obiettivi operativi del Dup viene specificato “l’avvio di una procedura per l’individuazione di un’area per la realizzazione di una mini centrale”. Ciò da fare tramite: “Un’attenta valutazione di fattori tecnici e ambientali e delle condizioni di sicurezza. La stabilità del terreno, la disponibilità d’acqua, l’accessibilità (anche ai fini della gestione delle scorie), la giusta distanza dalle zone popolate”.

Già nella primavera scorsa il comune aveva inviato una lettera al ministero dell’Ambiente in cui affermava che, vista la vocazione industriale di Terni, si poteva contribuire a un nuovo sviluppo industriale del Paese tramite la propensione verso la produzione di energia nucleare.



La visione dell’assessore

"Basta con la demagogia di una classe politica che non sa o non vuole guardare oltre - dice l'assessore allo Sviluppo economico Sergio Cardinali, la cui nomina sparigliò le carte poiché si tratta di un ex-sindacalista della Cgil - lo sviluppo sostenibile è una cosa seria, è un cambio di paradigma che va sostenuto con scelte chiare e senza dietrologie”. “Vogliamo la produzione di acciaio green? Le acciaierie sono energivore e nonostante gli investimenti previsti in termini di efficientamento energetico ogni aumento produttivo auspicabile comporta un aumento dei consumi elettrici. Vogliamo valorizzare l’offerta turistica, altra gamba dell’economia ternana e umbra? Significa aumentare le infrastrutture, aumentare le attività, aumentare i flussi e i trasporti necessari e ognuna di queste attività comporta un aumento dei consumi elettrici.

Ma come vogliamo rispondere a questo bisogno di energia? Coprendo le nostre splendide colline di specchi? Oppure di pale eoliche le nostre montagne? E comunque non avremmo energia sufficiente ma in compenso avremo precluso il nostro futuro turistico. Abbiamo anche un’altra possibilità, tornare all’economia di caccia e raccolta dei clan primordiali al massimo aggiungere l’allevamento delle società tribali. Oppure coltivare l’obiettivo della decrescita felice. Oppure potremmo acquistare l’energia necessaria da uno dei 122 reattori presenti in Europa, a poca distanza da noi. In alternativa a tutto ciò potremmo essere noi ternani, orgogliosi di avere avviato l’industria del nostro paese 150 anni or sono, a provarci ancora, a trovare tecnologie all’avanguardia rispettose dell’ambiente ed economicamente vantaggiose, come il nucleare ecologico di ultima generazione”.