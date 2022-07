La partecipazione dell’11,25% di Edison nel campo gas on-shore algerino sarà venduta proquota, completando così l’uscita definitiva dalle attività di Exploration & Production

Edison annuncia di aver firmato una modifica dell’accordo per la cessione della partecipazione nella licenza Reggane Nord in Algeria, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di Repsol, sulla base del relativo Joint Operating Agreement. Pertanto, il contratto firmato il 4 maggio scorso che riguardava la vendita alla sola Wintershall Dea Algeria Gmbh è stato modificato per prevedere la cessione della partecipazione di Edison nel campo gas on-shore di Reggane Nord (pari all’11,25%), in parte a Repsol (6,75%) e in parte a Wintershall Dea (4,50%).



L’operazione

Il valore dell’operazione rimane confermato sulla stima già precedentemente comunicata di circa 100 milioni USD alla data di riferimento del 1.1.2022, così come tutti gli altri termini e condizioni. Il campo di Reggane Nord è entrato in esercizio nel 2017 ed è costituito da 19 pozzi attualmente in produzione, che assicurano circa 2,8 miliardi di metri cubi di gas all’anno e sono venduti interamente a Sonatrach in Algeria sulla base di un contratto di lungo termine.

Edison conferma dunque l’impegno strategico a focalizzarsi sui business della transizione energetica, portando a termine attraverso questa operazione la definitiva uscita dalle attività di Exploration & Production avviata nel 2019.