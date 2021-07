Entro il 2024, si prevede che la domanda aumenterà del 7% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019

La domanda di gas naturale è destinata a rimbalzare fortemente nel 2021 e continuerà a crescere ulteriormente, se i Governi non attueranno politiche forti per portare il mondo su un percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette entro la metà del secolo. Lo afferma l'Aie.



Domanda in calo dal 2022

La domanda globale di gas dovrebbe aumentare del 3,6% nel 2021 prima di scendere a un tasso di crescita medio dell'1,7% nei tre anni successivi, secondo l'ultimo rapporto trimestrale del mercato del gas dell'Aie, che fornisce anche una nuova previsione a medio termine. Entro il 2024, si prevede che la domanda aumenterà del 7% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019.



Domanda trainata dall’Asia

La crescita della domanda di gas naturale nel 2021 riflette principalmente la ripresa economica dalla crisi di Covid-19, ma è destinata a essere trainata negli anni successivi in ​​proporzioni uguali dall'attività economica e dal gas, che sostituisce altri combustibili più inquinanti come carbone e petrolio. Quasi la metà dell'aumento della domanda di gas tra il 2020 e il 2024 proviene dalla regione dell'Asia Pacifico.