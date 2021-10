Le principali province carbonifere cinesi hanno ricevuto la richiesta di aumentare la produzione; State Grid Corporation of China si sta mobilitando contro i black-out, e anche la finanza statale allarga i cordoni

Il Governo cinese ha ordinato l’aumento della produzione nelle miniere di carbone del Paese, dopo che la carenza di energia ha lasciato milioni di case e aziende in balia delle interruzioni di corrente. Tre delle principali province carbonifere si sono impegnate ad aumentare la produzione, ha affermato l'agenzia di stampa cinese Caixin citata da Bbc. La Cina si è mobilitata in fretta per far fronte alla stretta energetica, adottando una serie di misure per assicurare la fornitura alle famiglie e mantenere operative le fabbriche della seconda economia più grande del mondo. In una circolare, la National Development and Reform Commission (Ndrc), il massimo pianificatore economico del Paese, ha esortato a promuovere la firma di contratti di fornitura di carbone a medio e lungo termine tra aziende che generano energia e i fornitori di riscaldamento, nel tentativo di garantire carbone sufficiente per il settore, soprattutto per uso domestico.

I fattori dietro la crisi

Secondo i funzionari e gli analisti del settore, le carenze di energia nascono da una combinazione di fattori, tra cui l'ingente dipendenza del Paese dal carbone, l'instabilità delle fonti pulite e l'aumento delle attività di produzione nel contesto della ripresa economica. Il termico occupa ancora una grande parte della produzione energetica della Cina, rappresentando circa il 70% a livello nazionale. I prezzi del carbone sono aumentati a causa della scarsità delle forniture, spingendo le centrali elettriche a ridurre la loro produzione per evitare perdite dovute ai limiti ufficiali sui prezzi dell'elettricità.



Cala la produzione di rinnovabili

Nei primi otto mesi dell'anno, il consumo di energia della Cina è aumentato del 13,8% rispetto al 2020. Tuttavia, durante il periodo la capacità di produzione di energia installata è aumentata solo del 9,5%, secondo i dati della National Energy Administration. Oltre alla scarsità dell'offerta, anche la crescente domanda di elettricità derivante dalla forte ripresa economica ha contribuito alla carenza. Poiché le attività di produzione in alcuni Paesi sono state ostacolate dalla pandemia, la domanda globale di beni prodotti in Cina è aumentata notevolmente, il che ha incrementato il consumo di energia in alcune città costiere, come nota Yang Fuqiang, un ricercatore del Peking University Institute of Energy. Ciò che sta aggravando la crisi energetica è un apparente calo nella produzione di energia pulita. Per esempio, nel mese di settembre la produzione di eolico nel Liaoning è scesa improvvisamente a 70.000 kWh a causa delle cattive condizioni meteorologiche, in netto contrasto con l'effettiva capacità installata per tale fonte, pari a 10 milioni di kWh secondo i dati della State Grid Liaoning Electric Power Supply Co., Ltd



Il ruolo della società di rete

La più grande società di servizi del Paese, la State Grid Corporation of China, si è impegnata ad evitare tagli o interruzioni di corrente, dicendo che rafforzerà la distribuzione di energia in tutta la rete, coordinerà la trasmissione di elettricità alle province e regioni carenti e terrà d'occhio i consumi. Anche le autorità locali si stanno muovendo in tal senso. Nella provincia del Liaoning ad esempio, agli operatori elettrici è stato richiesto di rafforzare le previsioni e gli avvertimenti in termini di carenze energetiche, mentre la vicina provincia di Jilin ha richiesto ai produttori di energia di ridurre le interruzioni per manutenzione, di rafforzare le capacità di produzione nelle ore di punta e di passare a nuove fonti se necessario.



Il documento della China Banking

Sul fronte finanziario, il principale regolatore bancario e assicurativo della Cina ha inviato una circolare in merito al rafforzamento del sostegno finanziario per la produzione di carbone, elettricità e sul mantenimento dell'ordine nel mercato delle merci. Il documento della China Banking and Insurance Regulatory Commission sollecita l'impegno per soddisfare le ragionevoli esigenze di finanziamento dei produttori di energia, carbone, acciaio e metalli non ferrosi, allo scopo di assicurare le forniture e stabilizzare i prezzi. Nel testo, le banche e gli istituti assicurativi vengono invitati a offrire servizi finanziari solidi per assicurare le forniture di energia ed elettricità per l'inverno e la primavera, oltre a sostenere attivamente le principali aree di produzione del carbone e le imprese chiave del settore per aumentare l'offerta di carbone termico.