Molte le persone uccise mentre cercavano di recuperare carburante fuoriuscito dopo l’incidente. Non è la prima volta che accade

Nei giorni in cui si tenta faticosamente di ridurre il ricorso alle fonti fossili a livello globale, accade nuovamente in un Paese dell’Africa che la popolazione muoia per recuperare del carburante fuoriuscito da un'autocisterna. Era già accaduto in Nigeria ma anche in Colombia dove nel luglio 2020 un incidente e il tentativo di saccheggio della benzina fuoriuscita da parte dei presenti si è trasformato nell’ennesima tragedia. È accaduto questa volta in Sierra Leone: un rogo si è scatenato dopo l'esplosione avvenuta in una stazione di servizio alla periferia industriale di Freetown, capitale della Sierra Leone, e si è propagato in tutto il quartiere circostante, provocando un centinaio di vittime nelle auto vicine e in diverse strade adiacenti.



Cos’è successo

A causare l'incidente è stato lo scontro tra un'autocisterna che trasportava carburante e un altro camion. Lo riferiscono i soccorritori sul posto. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali, i morti accertati sono almeno 99, mentre altre 88 persone ustionate, tra cui donne e bambini, sono state ricoverate in ospedale. Secondo la ricostruzione di un soccorritore citato dall'Afp, la maggior parte delle vittime sarebbero venditori ambulanti e motociclisti rimasti uccisi mentre cercavano di recuperare del carburante fuoriuscito dall'autocisterna.



Il presidente: non accada mai più

Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha fatto appello alla popolazione del suo Paese affinché tragga una "lezione" dalla tragica esplosione dell'autocisterna, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nella capitale Freetown. "Come comunità, uniamoci e impariamo la lezione, perché non accada mai più", ha detto Bio, assicurando che "la polizia, l'esercito e il personale sanitario recupereranno tutti i corpi in cattive condizioni per vedere come poter garantire una degna sepoltura".