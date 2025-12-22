Le forze armate governative sudanesi hanno perduto il giacimento di Heglig, nella provincia del Kordofan meridionale. La guerra ha portato decine di migliaia di vittime e 12 milioni di sfollati.

Il principale impianto petrolifero del Sud Sudan nonché prima fonte economica del Paese è ora settimana nelle mani dei paramilitari delle forze di supporto rapido (Rsf). Reuters ha riportato che le forze armate sudanesi governative hanno perduto il giacimento di Heglig, nella provincia del Kordofan meridionale e hanno deciso di ritirarsi per evitare eventuali danneggiamenti del sito, particolarmente strategico poiché il petrolio viene trasportato per l’esportazione attraverso il sistema di oleodotti del Grande Nilo fino a Port Sudan, sul Mar Rosso, divenendo così vitale sia per i guadagni in valuta forte del Sudan, sia per il Sudan del Sud, che è senza sbocchi sul mare e dipende quasi interamente dagli oleodotti che attraversano il Sudan.



La guerra nel Kordofan

Dopo il colpo di stato dei militari è nato il conflitto che nasce dalla divisione tra i due leader militari che prima del 2023 erano alleati nel governo militare di transizione, ma hanno poi cercato di affermare il proprio controllo esclusivo. L'esercito regolare è guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan, mentre le forze di supporto rapido (Rsf) sono guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti.

A causa della guerra sono stati interrotti i flussi di petrolio del Sud Sudan, che prima del conflitto erano in media tra 100mila e 150mila barili al giorno destinati all’esportazione attraverso il Sudan. I paramilitari hanno preso il controllo della città di al-Fashir, nel Darfur, a fine ottobre, in una delle più grandi conquiste della guerra durata due anni e mezzo con l’esercito sudanese. Questo mese, l’avanzata è proseguita verso est, nella regione del Kordofan, e hanno conquistato il più grande giacimento petrolifero del Paese.



La conquista delle risorse

La conquista della "roccaforte petrolifera" Heglig s'inserisce nella parallela guerra tra i due eserciti per la conquista delle risorse. Solo il Sudan centrale costituisce un importante centro agricolo. Ora al centro della guerra c'è anche la lotta per il controllo delle risorse auree e petrolifere, nonché idriche. Secondo quanto riportato da fonti locali, i lavoratori del giacimento petrolifero sono stati evacuati nello Stato di Unity, mentre aziende e l'impianto di lavorazione sono stati chiusi prima del ritiro delle Saf. E intanto, anche dopo i gravissimi bombardamenti delle Rsf su ospedali e strutture civili delle ultime ore, il bilancio delle vittime continua a salire: decine di migliaia di morti e oltre 12 milioni di sfollati, secondo stime provvisorie.