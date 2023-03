Mentre da una parte ha approvato il progetto Willow di ConocoPhillips per oltre 200 pozzi, dall’altra ha dichiarato l'Oceano Artico off limits per le concessioni oil&gas

Il presidente americano Joe Biden si appresta ad annunciare nuovi limiti alle trivellazioni offshore nell'oceano Artico. Lo riportano i media americani, sottolineando che la decisione arriva in un momento delicato per l'amministrazione dopo il via libera dato al maxi-progetto Willow di ConocoPhillips in Alaska. Un disco verde che ha già scatenato l'ira degli ambientalisti. Mentre da una parte Biden approva un'operazione che potrà produrre nei prossimi 30 anni tra i 576 e i 614 milioni di barili di greggio, dall'altra dichiara l'Oceano Artico 'off limits' per le concessioni petrolifere e per il gas, secondo quanto annunciato anche dal dipartimento per l'Interno. Sono stati scritti anche nuovi regolamenti per proteggere i quasi 13 milioni di acri della National Petroleum Reserve.



Il controverso progetto di ConocoPhillips

Willow, il controverso progetto petrolifero di ConocoPhillips nel nord-ovest dell'Alaska che vale 8 miliardi, dovrebbe produrre 576 milioni di barili di petrolio in 30 anni, provocando al contempo emissioni per 278 milioni di tonnellate di anidride carbonica, secondo le stime del governo statunitense, equivalenti alle emissioni annuali di 66 nuove centrali elettriche a carbone. L'approvazione finale riguarda tre siti di perforazione nella National Petroleum Reserve-Alaska. Il progetto Willow è stato particolarmente sostenuto dai rappresentanti dell'Alaska in Congresso, dato che apporterà benefici economici alla regione; l'approvazione del piano dovrebbe creare circa 2.500 posti di lavoro e garantire fino a 17 miliardi di dollari di entrate per il governo federale. Nonostante la notizia, il titolo di ConocoPhillips cede oltre il 2%.

Gli ambientalisti accusano ora Biden di aver tradito le sue promesse in materia di crisi climatica approvando le trivellazioni nei tre siti iniziali del mega progetto di ConocoPhillips che prevede un totale di 219 pozzi. L'amministrazione avrebbe comunque negato l'autorizzazione a trivellare in un quarto sito, con la società che afferma di considerare fattibile la soluzione di tre siti di trivellazione, rispetto ai cinque originariamente richiesti nella National Petroleum Reserve dell'Alaska.