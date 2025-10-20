Il documento tecnico elenca gli eventi che hanno paralizzato il 28 aprile la Spagna; ancora nessun giudizio per le diverse tecnologie energetiche. Seguirà un altro rapporto, questa volta di merito. L'improvvisa caduta dei grandi impianti eolici e fotovoltaici. I piccoli impianti fotovoltaici a tetto. Il blackout non si è esteso all’Europa perché è stato ammortizzato dalla rete elettrica francese. La Spagna si è riaccesa grazie agli impianti idroelettrici e termoelettrici e con l’import da Francia e Marocco.

di Alessandro Cavuoto*

Il 3 ottobre Entso-E, network che riunisce i principali operatori europei della rete di alta tensione elettrica, ha pubblicato il report fattuale relativo al blackout iberico del 28 aprile scorso. È un lavoro di raccolta ed elaborazione dati propedeutico alla redazione del report finale, documento che stabilirà le cause del blackout e le misure necessarie per evitare eventi simili. Tuttavia, i passaggi chiave del factual report fanno già ora chiarezza sulle affermazioni errate e sulle forzature fatte circolare in questi mesi.



La prefazione e i disclaimer

“Importantly, the report is not intended to allocate liability or responsibility to any party and may, therefore, not be interpreted in such way.” Per chi fosse a digiuno con l’inglese, vuol dire che “il rapporto non è inteso per attribuire responsabilità ad alcuna delle parti e perciò non va interpretato in tal senso”.

Questo quanto affermato nella prefazione del documento, a pagina 2 delle 264 che lo compongono.

Evidentemente, chi ha celebrato questo report come assoluzione per le rinnovabili non programmabili, non è neanche arrivato a leggere questa pagina.

Sempre in prefazione, nonché nei paragrafi successivi ad essa, è inoltre spiegato che il report finale, quello che stabilirà le cause primarie del blackout, uscirà soltanto mesi dopo questo factual report, che ne è solo una base per le analisi di dettaglio.



Gli eventi reali dietro al blackout

Oltre quanto esplicitamente dichiarato nella prefazione, il rapporto fornisce una descrizione nettamente diversa dai proclami assolutori sopra smentiti.

Tra i passaggi più rilevanti del documento, che riporta dati ed eventi registrati sino all’accadere del blackout, quello più significativo è la cronologia degli eventi che hanno portato a esso.

A pagina 102 del rapporto di Entso-E inizia una lunga sezione descrittiva degli avvenimenti che hanno portato al blackout. Come sintesi dell’elenco che apre questa sezione, il report fa seguire il sommario degli eventi principali, in cui esplicitamente dichiara e descrive gli eventi, assegnando loro un ordine cronologico.



I primi eventi

A pagina 108 del report troviamo:

Evento [1] - dalle ore 12:32:00 alle 12:32:57, aumento improvviso del carico netto, pari a 317 MW.

Eventi [2a] e [2b] - contemporaneamente all’Evento [1], perdita improvvisa di circa 208 MW da impianti eolici di potenza maggiore di 1 MW, rispettivamente al nord e al sud della Spagna.

Prima di descrivere gli eventi seguenti, il documento mette in relazione l’improvviso aumento di carico netto con la possibile caduta improvvisa dei piccoli impianti distribuiti di potenza minore di 1 MW, specificando esplicitamente “principalmente fotovoltaici a tetto”. Questa possibilità viene riportata diverse volte nel report, anche in altre sezioni.



Il crollo generale

Prosegue l’elenco della sintesi, con:

Evento [3] - alle ore 12:32:57 un trasformatore nell’area di Granada, posseduto da un soggetto A ed esercito da un soggetto B sulla linea 400 kV, è andato in protezione disconnettendo gli impianti eolici e fotovoltaici collegati alla rete tramite esso, perdendo 355 MW.

Evento [4] - tra le 12:33:16 e le 12:33:17, ulteriore perdita di 725 MW da solare termico e fotovoltaico nell’area di Badajoz.

Eventi [5a] e [5b] - tra le 12:33:17 e le 12:33:18, perdita di 930 MW da impianti eolici e solari rispettivamente sulle linee 400 kV di Segovia e Siviglia (5a) e sulle linee 400 e 200 kV di Badajoz e 200 kV di Huelva e Cáceres (5b).

A conclusione di questa sintesi, il report afferma che dopo l’Evento [5] si è verificata l’attivazione delle protezioni e la conseguente disconnessione a cascata su tutta la Rete spagnola della maggior parte degli impianti di generazione, rinnovabili e convenzionali.

Questi gli eventi relativi al blackout registrati e pubblicati nel report fattuale di Entso-E del 3 ottobre. Nessuna assoluzione, né condanna, per alcuna tecnologia.



Chi ha davvero “riacceso” Spagna e Portogallo

Un altro tema su cui fa chiarezza il report è relativo al ruolo di fotovoltaico ed eolico durante il ripristino delle reti spagnola e portoghese.

Molte persone sono ancora convinte che queste due tecnologie abbiano avuto un ruolo attivo durante le operazioni di riavvio delle reti elettriche di questi due Paesi. Niente di più assurdo e falso, come dettagliatamente spiegato nel report.

Da pagina 180 a pagina 193 del documento è descritta la cronaca delle riattivazioni che, dalle 12:43 alle 4:00 del giorno successivo il blackout, hanno permesso alla rete spagnola di tornare operativa.

È esplicitamente riportato che gli unici impianti che hanno partecipato attivamente sono stati quelli idroelettrici e termoelettrici dotati di funzionalità di blackstart, oltre alle connessioni con Francia e Marocco. Le rinnovabili non programmabili e gli impianti a biomassa e rifiuti invece hanno iniziato a ricevere istruzioni su come connettersi solo alle 1:38 del 29 aprile.

Stessa cosa per il Portogallo, riattivato con impianti idroelettrici e a ciclo combinato, e infine con la ripristinata rete spagnola.

Quanto sopra è ribadito e illustrato tra pagina 206 e 209, in cui Entso-E spiega la procedura spagnola di immissione per le rinnovabili non programmabili dopo il blackout e le percentuali di potenza autorizzate ad essere immesse in rete. Dalle 1:38 sino alle 5:02 del 29 aprile meno del 10% della potenza installata era autorizzato a immettere energia in rete, arrivando ad autorizzare il 100% solo alle 7:02.

Fotovoltaico ed eolico tutt'altro che protagonisti attivi del riavvio della rete.



Gli altri dati chiave

Il rapporto non si limita ad affrontare blackout e ripristino, ma riporta un resoconto degli altri valori ed eventi significativi registrati il 28 aprile sino al blackout. Tra i più rilevanti troviamo i seguenti.

Tre aumenti anomali del carico netto rispetto al valore medio di giornate analoghe al 28 aprile, incluso l’Evento 1 delle 12:32. Anche in questo caso il report ipotizza come possibile causa una perdita di potenza da piccoli impianti di taglia inferiore a 1 MW.

Valori di inerzia di rete compresi tra 2,16 e 2,67 secondi, piuttosto bassi.

Due gravi oscillazioni con componenti forzate che il report spiega essere comunemente originate da impianti inverter based, come le rinnovabili intermittenti, seppur non dimostrabile l'origine esatta di quelle in questione.

Sfasamento grave e generalizzato delle tensioni e frequenze dei vari nodi di rete sia rispetto al sistema spagnolo sia alla rete europea.

Aumenti di tensione sopra i livelli di soglia massima sulle linee a 400 kV, prevalentemente nel sud della Spagna.

Velocità di variazione di frequenza (RoCoF) che degenera progressivamente oltre i limiti di tolleranza negli istanti in cui si verificano gli eventi che portano al blackout.

L’analisi di questi dati consentirà ad Entso-E di stabilire le cause in ordine di gravità che hanno portato al collasso della rete spagnola e di conseguenza di quella portoghese, mettendo a rischio la stabilità dell’intera rete europea. Le due oscillazioni anomale e la perturbazione conseguente il blackout sono state rilevate su tutte le reti elettriche europee e smorzate dal sistema elettrico francese, che ha assorbito l’urto del blackout finale con una rete che si è dimostrata resiliente a sufficienza



La descrizione di un sistema sbilanciato

Il documento mostra anche altri dati, che descrivono un sistema elettrico spagnolo predisposto a instabilità e non pienamente strutturato per la loro gestione.

Un sistema costruito e impiegato con uno sbilanciamento verso la produzione da tecnologie rinnovabili non programmabili, su una rete senza adeguati sistemi di bilanciamento.

Nel rapporto è mostrato che, fra tutti gli impianti programmabili spagnoli, solo 7 impianti a gas a ciclo combinato e due idroelettrici sono dotati di sistemi stabilizzatori di potenza (pss).

Inoltre, la rete spagnola al 28 aprile era dotata di un solo compensatore sincrono, dispositivo fondamentale in reti a elevata penetrazione da fonti non programmabili.

Tra i dati relativi al funzionamento degli impianti programmabili, nel report è spiegato che una centrale a gas a ciclo combinato è stata tenuta ferma dall’operatore di rete perché ritenuta non necessaria. Alle 12:00, a causa delle mutate previsioni di carico, è stata richiesta la sua attivazione che, visti i 90 minuti necessari per il suo completo avvio, non è riuscita a concludersi entro l’orario del blackout.

Per gli impianti programmabili superiori a 100 MW, il report mostra il confronto tra la potenza reattiva richiesta dalla rete e quella effettivamente fornita. Una buona parte del tempo quest'ultima è stata inferiore ai valori richiesti, comunque sempre con significative differenze di valore anche nel caso contrario. Questo sbilanciamento tra la potenza reattiva richiesta e quella fornita non è un bene per sicurezza e stabilità della Rete.



In attesa del report finale

Il factual report ha portato dati chiari sul blackout iberico che Entso-E ha classificato come incidente di scala massima, secondo i criteri ICS per gli incidenti di rete.

È chiaro già ora che un estremo sbilanciamento verso generatori non programmabili ha avuto un ruolo rilevante e che, senza un adeguamento delle reti elettriche, eventi come questo saranno frequenti.

Il danno potenziale di tali blackout su scala nazionale è rilevante, sia in termini economici sia di vite umane, ed è perciò fondamentale costruire le nostre nuove reti in funzione della sicurezza e non di ideologie e obiettivi politici o di business.

Il report finale, molto probabilmente, lo confermerà. Nel frattempo, buona lettura: https://eepublicdownloads.blob.core....