L’analisi di Althesys (Teha). I prezzi d'asta per il solare sembrano in linea con gli obiettivi. Per l'eolico, invece, sarebbe opportuno alzare la soglia.

I prezzi di esercizio del decreto FerX non sono adeguati a centrare gli obiettivi 2030 sulla decarbonizzazione. Di conseguenza si rischia di non innescare sufficienti investimenti sulle rinnovabili, e senza questa accelerazione, anche tra dieci anni, il prezzo elettrico resterà ancorato a quello del gas. A sostenerlo è un’analisi svolta con Net, il modello di mercato elettrico di Althesys (Teha) in un articolo pubblicato sulla Staffetta Quotidiana attraverso il quale si cerca di interpretare le enormi incertezze politiche ed economiche del momento alla luce delle scelte dei decisori.



Prezzi bassi per l’eolico

L’analisi sostiene, tra l’altro, che i prezzi di esercizio del FerX sembrano in linea per il solare mentre non lo sono altrettanto per l’eolico. Anche tra dieci anni, senza un'accelerazione sulle rinnovabili, il prezzo elettrico resterà ancorato a quello del gas non solo per garantirne la bancabilità, ma anche per sfruttarne i benefici per l’intero sistema. Althesys ricorda nel suo intervento quali sono i fattori principali che concorrono alla transizione energetica: tra essi i costi di approvvigionamento che dipendono dal prezzo del gas e dalla quota delle rinnovabili. In questo caso all’aumentare della domanda con rinnovabili la bolletta cala per i consumatori che godono dunque di vantaggi anche in presenza di sostegno pubblico. Ma ci sono anche una serie di rischi da tenere in considerazione, rileva ancora il documento, primi fra tutti l’assenza di chiarezza regolatoria e di semplificazioni potenzialmente in grado di allontanare gli investitori allontanando così gli obiettivi al 2030.