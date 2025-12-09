Palazzo Chigi ha designato tra i componenti dell’autorità anche Lorena De Marco, Francesca Salvemini, Alessandro Bratti e Livio De Santoli.

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la lista dei nomi chiamati a guidare l’Arera per i prossimi sette anni. La scelta per il presidente è andata su Nicola Dell’Acqua, oggi commissario straordinario per la gestione della scarsità idrica. A completare il nuovo assetto del collegio, Palazzo Chigi ha designato: Lorena De Marco, attuale dirigente di Acquirente Unico (gruppo Gse) distaccata in Arera; Francesca Salvemini, in quota Forza Italia, attuale capo della segreteria tecnica del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto; Alessandro Bratti, quota Pd, direttore generale dell’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Livio De Santoli, in quota M5S, docente alla Sapienza in ingegneria energetica e presidente del Coordinamento Free.



L’iter

Per l’insediamento ufficiale si deve ora attendere il via libera delle Commissioni parlamentari competenti con il parere vincolante dei due terzi dei componenti. Solo una volta incassato il via libera delle Camere, il presidente della Repubblica potrà firmare il decreto di nomina. L’attuale vertice rimarrà in carica, in regime di prorogatio, fino al 31 dicembre per garantire l’ordinaria amministrazione fino al passaggio di consegne.

“Congratulazioni a Nicola Dell’Acqua per la nomina a presidente di Arera. Certa che, grazie alla sua esperienza e competenza gestionale, saprà guidare l’ente con determinazione e autorevolezza. Auguro inoltre a tutto il nuovo collegio buon lavoro, al servizio dei cittadini e di servizi essenziali per il Paese.” Così la viceministra dell’Ambiente Vannia Gava.