Il presidente della Regione , Giovanni Toti, è stato nominato commissario straordinario di Governo per la realizzazione e l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente in Liguria. "Il tema dell'energia, lo abbiamo visto in questi mesi, è di grande rilevanza per lo sviluppo della nostra economia e per la vita quotidiana di imprese e famiglie - commenta il presidente Toti -. Da parte nostra, già da tempo abbiamo dato disponibilità a contribuire allo sforzo per l'indipendenza energetica del Paese". "Abbiamo di fronte a noi un lungo e congruo periodo di tempo per stabilire la collocazione più idonea e le contropartite per i territori che saranno interessati e per la regione tutta", conclude Toti.



I porti candidati

Dopo l’annuncio che in Liguria sono stati valutati i possibili siti dove collocare l’impianto, secondo Il Secolo XIX sono state prese in considerazione le aree portuali di Genova, Vado Ligure e Savona anche se, nel bacino del capoluogo, la zona che sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore è quella di Porto Petroli, nel quartiere di Multedo. In questa area, infatti, ci sono già una banchina e quattro pontili ma soprattutto una rete di oleodotti che collega lo scalo al Nord Italia con le condutture che potrebbero essere facilmente adattate al trasporto di gas. Non solo: presto Porto Petroli avrà meno traffico da gestire visto che il polo chimico del quale fanno parte alcune aziende, che distano qualche centinaio di metri dal mare, sarà trasferito nel bacino portuale di Sampierdarena.