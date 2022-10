Senza una riduzione della domanda di gas e se la fornitura russa fosse interrotta, gli stoccaggi arriverebbero a meno del 20% a febbraio. Rischi per eventuali ondate di freddo

Le misure per risparmiare gas in Europa saranno "cruciali" il prossimo inverno, per mantenere le scorte a livelli sufficienti in caso di un taglio totale del gas russo o di un "periodo freddo", ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) nel rapporto trimestrale. Grazie alla strategia di diversificazione messa in atto in Europa, "le scorte di gas erano quasi al 90% a fine settembre", ha indicato l'Iea, avvertendo delle conseguenze, a partire da questo inverno e dal prossimo anno, di un possibile taglio totale gas russo.



Problemi già a febbraio

"Senza una riduzione della domanda di gas e se la fornitura russa fosse interrotta, gli stoccaggi arriverebbero a meno del 20% a febbraio, ipotizzando un livello elevato di fornitura di GNL e al 5% in caso di fornitura bassa di GNL", avverte l'Agenzia. Questo "aumenterebbe il rischio di interruzione in caso di una ondata di freddo", insiste l'Agenzia. Secondo le sue stime, una riduzione durante l'inverno della domanda europea di gas di circa il 9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni, "sarebbe necessaria per mantenere i livelli di stock al di sopra del 25%"; la domanda dovrebbe calare del 13% rispetto a questa media "per mantenere livelli di stoccaggio superiori al 33%", sempre in base alle forniture di GNL.