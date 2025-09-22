L’azienda ha due raffinerie in Italia, Falconara e Trecate e gestisce una rete di circa 4.500 stazioni di servizio e ha 1.500 dipendenti. Si attende il parere del governo sull’operazione per verificare se rientra nel perimetro degli asset strategici.

Un altro pezzo del mercato italiano dei carburanti sta per essere ceduto all’estero: è la marchigiana Italiana Petroli (Ip), la storica compagnia già del gruppo Eni e da anni controllata dalla famiglia Brachetti Peretti attraverso il gruppo Api, che ha raggiunto un accordo per la vendita del 100% delle azioni alla compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian, Socar. Il valore stimato dell’operazione è di circa 2,5 miliardi di euro.

L’azienda ha due raffinerie in Italia, Falconara Marittima e Trecate, e gestisce una rete di circa 4.500 stazioni di servizio e ha 1.500 dipendenti.

L’infrastruttura comprende anche 5 milioni di metri cubi di capacità di stoccaggio e una serie di contratti attivi con la raffineria Alma di Ravenna.

Dopo la cessione di Saras da parte della famiglia Moratti al gruppo olandese Vitol, un’altra grande realtà italiana nel settore dell’oil & gas cambia bandiera. Ora però la questione passa alla politica. Il governo italiano ha già fatto sapere che l’operazione sarà sottoposta al vaglio del golden power, lo strumento di tutela degli asset strategici nazionali. In particolare, Palazzo Chigi chiederà garanzie su tre fronti: continuità delle forniture, tutela dell’occupazione e investimenti futuri in Italia.



Cos’è il Golden Power

Il governo ha per legge il potere di esercitare un veto a protezione degli asset strategici nazionali derivanti da scalate ostili o da operazioni che potrebbero compromettere la sicurezza e gli interessi del Paese. Nel caso della cessione di Ip, l’operazione ricade pienamente nell’ambito di applicazione. Quando l’operazione verrà formalmente notificata alla Presidenza del Consiglio, il governo avrà 45 giorni per decidere se: dare il via libera senza condizioni, se prevedere condizioni o prescrizioni, oppure se esercitare il diritto di veto per contrastare l’operazione.