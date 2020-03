Il risultato netto è in calo per effetto dell'adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone. Bene ricavi e margini

Enel chiude l'esercizio 2019 con un risultato netto di 2.174 milioni di euro (4.789 milioni di euro nel 2018), per effetto essenzialmente dell'adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone. L'utile netto ordinario del Gruppo sale invece del 17,4% a 4.767 milioni di euro (4.060 milioni di euro nel 2018), al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto.

Il risultato riflette il miglioramento dei risultati operativi ordinari. I ricavi si sono portati a 80.327 milioni di euro (+6,3% rispetto a 75.575 milioni di euro nel 2018), grazie soprattutto al buon andamento delle attività di Infrastrutture e Reti, in particolare in America Latina (Enel Distribuição São Paulo in Brasile). Bene anche le attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia.

L'EBITDA si attesta a 17.704 milioni di euro (+8,3%) e l'EBITDA ordinario a 17.905 milioni di euro (+10,8%) al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto. I risultati 2019 sono in linea con la guidance di Gruppo, che vedeva EBITDA ordinario e utile netto ordinario in crescita, rispettivamente dell'11% e 17%. Indebitamento finanziario netto a 45.175 milioni di euro (41.089 milioni di euro a fine 2018, +9,9%) per effetto degli investimenti del periodo, dei tassi di cambio sfavorevoli e per la prima applicazione dell'IFRS 16.

Conseguiti tutti gli obiettivi strategici previsti per il 2019, realizzando i seguenti progressi nella strategia di Gruppo: record di capacità rinnovabile con oltre 3 GW di nuova capacità costruita nel 2019 e riduzione di 4,1 GW di generazione da carbone; incremento di clienti nel mercato libero di 1,2 milioni, per un totale di 17,2 milioni a dicembre 2019, aumento degli smart meters di seconda generazione a 13,1 milioni, 5,9 milioni in più rispetto al 2018; riduzione dei costi operativi in termini nominali dell'1%, guidata prevalentemente da efficienze complessive per circa 313 milioni di euro.

Il dividendo complessivo proposto per l'intero esercizio 2019 è pari a 0,328 euro per azione (di cui 0,16 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2020).