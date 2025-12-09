Le prove effettuate dal Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell'Esercito Italiano evidenziano una trascurabile riduzione della potenza in un motore alimentato con Hvo e una concomitante riduzione dei consumi.

I soldati approvano il biocombustibile Hvo. Il Cepolispe, Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell'Esercito Italiano, ha avviato una serie di test sul nuovo bio-combustibile Hvo (hydrotreated vegetable oil), destinato all’impiego nei motori diesel in dotazione ai mezzi della Difesa. Le prime prove funzionali e comparative evidenziano risultati particolarmente significativi: l’utilizzo del combustibile Hvo consente una riduzione delle emissioni di gas serra, garantendo al contempo consumi più contenuti rispetto al gasolio tradizionale.



I test

I risultati dei test condotti sono positivi e dimostrano che l’Hvo può essere una soluzione decisamente migliorativa rispetto al gasolio tradizionale. Tali test hanno evidenziato una trascurabile riduzione della potenza in un motore alimentato con Hvo e una concomitante riduzione dei consumi.

Un’altra considerazione importante riguarda la natura dell’Hvo: in virtù della sua origine vegetale, “restituisce” all’ambiente la CO2 che era già stata prelevata dall’atmosfera dalle piante da cui è ricavato, rendendone di fatto molto favorevole il bilancio. Inoltre, se prodotto a partire da materie prime ottenute in modo sostenibile, l’Hvo rappresenta un contributo alla riduzione dei gas serra in un contesto in cui le emissioni inquinanti sono fonte di notevole preoccupazione.

I test sono stati condotti dal personale tecnico civile e militare nella sezione motopropulsori, da poco rinnovata grazie a interventi di ristrutturazione dei banchi di prova e degli impianti. Durante la sperimentazione, per la quale è stato utilizzato un banco motore appositamente sensorizzato e collegato ad una serie di sonde, si è proceduto alternando l’utilizzo del gasolio tradizionale e del nuovo Hvo.

Stando a questi test l’esercito rileva che l’Hvo sia un'alternativa promettente al gasolio tradizionale e che aiuta la transizione energetica nel settore dei trasporti grazie alla sua origine rinnovabile, alla sua compatibilità con i veicoli esistenti e ai benefici per l’ambiente.



Che cos’è l’hvo

L'Hvo è un gasolio paraffinico sintetico ottenuto da fonti rinnovabili (prodotto tramite idro-trattamento di oli vegetali o grassi animali) e presenta un elevato numero di cetano, indice che misura la capacità di un gasolio di accendersi spontaneamente, ben superiore al combustibile attualmente in uso avendo un valore di 70 contro 50-65 del gasolio tradizionale; tale caratteristica migliora l'efficienza di combustione e assicura un funzionamento più fluido del motore.