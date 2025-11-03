Il progetto Gas Plus prevede la realizzazione della centrale di stoccaggio gas di capacità di gas pari a 522 milioni di metri cubi. Si prevede di perforare alcuni pozzi nelle vicinanze dell’esistente centrale gas San Benedetto e la costruzione di una nuova unità di compressione per consentire lo stoccaggio di gas naturale prelevato dalla rete nazionale.

Conclusa con esito "positivo" la procedura di valutazione impatto ambientale sul progetto denominato San Benedetto Stoccaggio di Gas Plus Storage. Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 166 del 19 giugno 2014 è stato prorogato di 6 anni, fino al 22 giugno 2026.

Il progetto, che ha una lungo e controverso iter autorizzativo con diversi pronunciamenti e ricorsi, prevede la realizzazione della centrale di stoccaggio gas di capacità di working gas pari a 522 milioni di metri cubi e portata di punta in erogazione e in iniezione pari a 5,94 milioni di metri cubi al giorno mediante la costruzione di un’unità di compressione e di un’unità di trattamento, la perforazione di 6 pozzi per lo stoccaggio del gas e la posa di un metanodotto per connettere la centrale di stoccaggio con rete nazionale di alta pressione del metano.



Lo studio di impatto ambientale per il progetto San Benedetto Stoccaggio era finalizzato alla verifica della compatibilità ambientale delle attività connesse allo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo che Gas Plus Storage intende intraprendere mediante l’installazione di un adeguato impianto di stoccaggio in corrispondenza dell’esistente centrale gas di San Benedetto, che è nella Regione Marche nel comune di San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno. La centrale di stoccaggio fa parte della concessione di estrazione del giacimento San Benedetto.

Il sito si trova in località Santissima Annunziata. L’area risulta pianeggiante ad uso agricolo. Il progetto prevede lo stoccaggio di gas naturale in rocce serbatoio, rappresentate da alternanze di sabbie ed argille del pliocene inferiore‐medio poste a una profondità di circa 2450‐3200 metri.

Il progetto consiste nella realizzazione della centrale di stoccaggio che sarà situata nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli). Si prevede di perforare fino a 6 pozzi nelle vicinanze dell’esistente centrale gas, di costruire una nuova unità di compressione per consentire lo stoccaggio di gas naturale prelevato dalla rete nazionale e di una nuova unità di trattamento per rendere il gas estratto dal pozzi conforme alle specifiche di vendita; l'impianto sarà dotato anche di tutte le unità di servizio necessarie per il funzionamento.