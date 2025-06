Le regioni più care secondo i dati del ministero delle Imprese. Unc: risolto il problema della doppia velocità. Stima di Facile.it: si spendono 20 euro in meno per viaggiare tra Milano e Bari rispetto al 2024.

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana la benzina è tornata in settimana sopra quota 1,7 euro al litro e il gasolio sopra 1,6 dopo l’attacco di Israele.

"Anche le medie regionali comunicate dal ministero delle Imprese confermano la speculazione in atto. Irrisolto, insomma, il solito problema della doppia velocità: rialzi istantanei quando sale il Brent e discese con il contagocce in caso contrario. In modalità self service, solo 7 regioni su 20 hanno un prezzo medio della benzina inferiore a 1,7 e un prezzo del gasolio inferiore a 1,6 euro al litro", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Dopo le autostrade, che come sempre registrano i prezzi maggiori, per la benzina la più cara è Bolzano, seguita dalla Basilicata e, al terzo posto, dalla Calabria. Le regioni più virtuose, Marche, Veneto e Lazio. Per quanto riguarda il gasolio, vince ancora Bolzano con un astronomico 1.669 euro al litro, seguita da Trento (1.646) e Valle d'Aosta (1.642). Bene, invece, Campania, Veneto e Marche", conclude Dona.



Milano-Bari costa meno

Benzina e diesel più economici rispetto a un anno fa. Secondo i calcoli di Facile.it, ad esempio, per percorrere il tratto Milano-Bari andata e ritorno, bisogna mettere a budget 195 euro per un’auto a benzina, quasi 20 euro in meno rispetto al 2024. Se si opta per una vettura diesel, invece, la stima di spesa è di circa 152 euro, 11 euro in meno rispetto allo scorso anno.