Uno studio di SOStariffe.it ha stimato l'incidenza dei consumi sul prezzo totale delle bollette del mercato libero

Lo sapete quanto incide in bolletta la corrente elettrica effettivamente consumata? In media, incide sul costo finale solo dal 28 al 37%. Il resto dell’importo della bolletta dipende da costi di gestione e imposte. A dirlo è uno studio di SOStariffe.it, che ha stimato l'incidenza dei consumi sul prezzo totale delle bollette del mercato libero, esaminando il caso di tre clienti-tipo: il single, la coppia e la famiglia di quattro persone. Il confronto con le rilevazioni dello scorso anno conferma, inoltre, un calo generalizzato delle offerte del mercato libero di luce e gas, fino al 27%.



Imposte e costi vari

A far lievitare i costi delle bollette ci sono altre voci di spesa. La materia prima energia, ovvero la voce che in fattura registra quanta luce abbiamo consumato, in media incide poco sul costo finale della bolletta: dal 28 al 37%, a seconda della composizione del nucleo familiare. A contribuire all’aumento della spesa ci sono i costi di trasporto e gestione del contatore ed anche oneri di sistema, IVA e altre imposte.