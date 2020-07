La produzione si è attestata a 65 milioni di tonnellate, il 9% in meno rispetto al 2018. Solo Polonia e Repubblica Ceca continuano a produrlo

Secondo i dati provenienti da Eurostat, nel 2019 il consumo di carbone è stato di 176 milioni di tonnellate, il 55% in meno alle 390 milioni di tonnellate nel 1990. La produzione si è attestata a 65 milioni di tonnellate, il 9% in meno rispetto al 2018 e il 77% in meno rispetto ai 277 milioni di tonnellate nel 1990. In quell'anno, erano 13 gli Stati membri dell'attuale Ue che producevano carbone. Oggi solo due Stati membri producono carbone: la Polonia (61,6 milioni di tonnellate, il 95% del totale) e la Repubblica Ceca (3,4 milioni di tonnellate).

Un rapporto del think tank Sandbag e della ong Can Europe ha calcolato attraverso l’analisi dei Piani energia-clima dei vari Paesi che la Ue ridurrà la capacità a carbone di qui al 2030 del 58% rispetto agli attuali 143 GW, contro la totale eliminazione di questa fonte entro 10 anni, che sarebbe invece necessaria per rispettare l’Accordo di Parigi.

All’inizio del 2020 la Germania ha approvato la legge che fissa l'uscita del carbone entro il 2038. Presentato a metà gennaio, dopo mesi di trattative, sotto la crescente pressione dei difensori del clima, il provvedimento fornisce il calendario e il risarcimento per il progressivo spegnimento delle centrali elettriche a carbone. Berlino mira ad abbandonare il carbone al più tardi entro il 2038, ma potrebbe anticipare di tre anni il termine, al 2035, a seconda dei progressi compiuti e verificati nel 2026 e nel 2029.