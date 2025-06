Il presidente dell'azienda statale Coal India ha detto in un’intervista di aver riavviato 32 miniere di carbone dismesse sulla base di una condivisione dei ricavi con partner locali privati. Previsto un miliardo di tonnellate di produzione entro il 2029.

La corsa dell’India sarà alimentata dal carbone: Coal India, la più grande azienda produttrice di carbone al mondo, ha riaperto più di 30 miniere vecchie e ne sta avviando fino a cinque nuove quest'anno e afferma che il settore delle energie rinnovabili del Paese non è ancora in grado di soddisfare la crescente domanda di energia. L’annuncio arriva dal presidente dell’azienda controllata dallo Stato in un'intervista con il Financial Times.



Tre quarti della produzione mondiale

La maggior parte della domanda di carbone nella quinta economia mondiale è soddisfatta dalla produzione locale, principalmente da Coal India. L'azienda ha 310 miniere operative in tutto il paese, che soddisfano circa i tre quarti della domanda nazionale di carbone.

Nonostante i grandi investimenti in parchi solari ed eolici da parte di conglomerati locali come Tata Group, l'India dipende ancora dal carbone per il 74% della sua produzione di elettricità. Il governo prevede che tale quota scenderà al 55% entro il 2030 e al 27% entro il 2047. Secondo il think tank energetico Ember, lo scorso anno in India gli investimenti nelle energie rinnovabili hanno superato i 13 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 68 miliardi di dollari necessari annualmente per raggiungere l'obiettivo governativo di produrre 500 gigawatt di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.



Le parole di Prasad

Prasad ha affermato di aver riaperto 32 miniere di carbone dismesse sulla base di una condivisione dei ricavi con partner locali privati, con una mezza dozzina di miniere che dovrebbero iniziare la produzione nell'anno fiscale 2025-26. Le miniere erano state precedentemente chiuse perché antieconomiche, a causa della dipendenza dall'estrazione manuale e da piccole macchine, ha affermato. In dicembre, il ministero del Carbone indiano ha annunciato l'intenzione di riattivare le miniere chiuse per aumentare la produzione e ridurre le importazioni. Prasad prevede inoltre che la sola Coal India supererà 1 miliardo di tonnellate di produzione entro il 2029, dopo aver prodotto 781 milioni di tonnellate l'anno scorso. Il governo prevede che la produzione nazionale complessiva di carbone crescerà del 6-7% annuo, raggiungendo 1,5 miliardi di tonnellate entro il 2030. Il fabbisogno energetico del Paese, che conta 1,4 miliardi di persone, è "molto elevato a causa delle crescenti aspirazioni" e degli sforzi per collegare più abitazioni alla rete elettrica. "Quando i sistemi di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo a batterie diventeranno più grandi, migliori ed efficienti, allora la quota di carbone potrà diminuire", ha concluso.