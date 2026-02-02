La produzione nel campo di Gradizza di Copparo dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2027. La concessione iniziale è di 20 anni.

AleAnna ha ottenuto una concessione di produzione dal ministero dell’Ambiente per il suo campo di gas naturale a Gradizza di Copparo nel Ferrarese. L’azienda statunitense prevede di sviluppare il giacimento utilizzando un unico pozzo e un impianto di lavorazione compatto con una conduttura a breve distanza collegata al sistema di trasporto del gas Snam. La produzione a Gradizza dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2027, dopo la presentazione e l’approvazione di uno studio di monitoraggio sismico e della subsidenza della durata di 12 mesi che l’azienda ha già avviato.



Gas in Pianura Padana

AleAnna che ha cominciato a cercare altro gas nella Pianura Padana come e-gazette aveva già raccontato è entrata al Nasdaq a fine 2024. La concessione consente un periodo di produzione iniziale di 20 anni e consente ad AleAnna di iniziare la produzione subito dopo la presentazione e l'approvazione di uno studio di monitoraggio sismico e di subsidenza della durata di 12 mesi, che AleAnna ha già avviato.

AleAnna prevede di ricevere a breve revisioni dei suoi rapporti sulle riserve e sulle risorse prospettiche da DeGolyer e MacNaughton, a seguito del completamento di uno studio approfondito che identifica nuovi bacini idrici e opportunità precedentemente non riconosciute sulle sue concessioni, licenze e richieste avvantaggiate sulla Po Valley onshore. L’azienda, attualmente valutata 171,3 milioni di dollari, opera con impressionanti margini di profitto lordo del 78,41% nonostante le recenti sfide nelle performance azionarie. Secondo l’azienda, le valutazioni tecniche preliminari hanno identificato un potenziale di riserva aggiuntivo in diversi giacimenti nel bacino della Pianura Padana, tra cui Longanesi, Trava e Gradizza.

"L’ottenimento della concessione di produzione di Gradizza è una forte validazione del successo di AleAnna nel portare nuove fonti di gas naturale in Italia”, ha dichiarato Marco Brun, amministratore delegato, nel comunicato stampa.

AleAnna opera nel settore del gas naturale in Italia con sedi a Dallas, Texas, e Roma, Italia. L’azienda ha realizzato tre scoperte di gas convenzionale in Italia e ha pianificato quattordici nuovi progetti di esplorazione di gas naturale per questo decennio.