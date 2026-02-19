Notaio e docente alla Sapienza, alla Luiss e alle scuole di notariato, è coordinatore della Lega a Roma, è anche presidente di Infratel (Invitalia) che realizza la rete a banda larga in Italia.

L'azionista unico del Gestore dei servizi energetici ha nominato il notaio Alfredo Maria Becchetti (nella foto) consigliere d’amministrazione della società, conferendogli l'incarico di presidente del cda. Il presidente resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiliatura, prevista con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Chi è Becchetti

Notaio, professore romano, coordinatore della Lega di Matteo Salvini a Roma e fino a ora presidente di Infratel, controllata di Invitalia, incaricata di realizzare in Italia una rete a banda larga e agevolare il passaggio al digitale. Becchetti, 58 anni, è stato docente alle scuole di specializzazione per le professioni legali dell’Università Sapienza e Luiss ma anche della scuola di notariato Anselmo Anselmi di Roma e di quella di Perugia. È stato membro della Commissione Affari esteri e internazionali del Consiglio nazionale del notariato e giudice della corte di giustizia federale della Figc, la Federazione gioco calcio.