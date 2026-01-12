Il giacimento China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) ha superato quest’anno i 40 milioni di tonnellate di petrolio equivalente. L’impianto sotterraneo di stoccaggio di gas naturale della Cina, situato nel giacimento petrolifero di Daqing è in funzione ininterrottamente da oltre 18mila giorni. Il terzo più grande giacimento onshore di petrolio e gas del Paese ha superato i 2 miliardi di kWh.

La Cina continua a diffondere i dati (sempre entusiasmanti e da primato) delle proprie risorse energetiche. In questo caso si parla: del giacimento del Mar di Bohai; dell’impianto di stoccaggio più longevo, situato nel giacimento petrolifero di Daqing, nella provincia nord-orientale dello Heilongjiang, e della produzione fotovoltaica del giacimento di Tarim di proprietà Petrochina.



Il record nel Mar di Bohai

Il più grande giacimento offshore della Cina nel Mar di Bohai ha superato quest’anno i 40 milioni di tonnellate di petrolio equivalente, segnando un record storico. Lo ha annunciato la compagnia energetica statale China National Offshore Oil Corporation (Cnooc). Il giacimento, con oltre 60 pozzi attivi tra petrolio e gas, ha superato una produzione cumulativa di 600 milioni di tonnellate di greggio, con una crescita media annua del 5 per cento negli ultimi cinque anni. La Cnooc ha inoltre evidenziato i progressi compiuti nella digitalizzazione e nella transizione verde, con risultati nella produzione locale di attrezzature chiave, tra cui il primo sistema sottomarino per acque basse sviluppato in Cina, e il collegamento di oltre l’80 per cento dei pozzi alla rete elettrica terrestre.



Lo stoccaggio gas di 50 anni

Il più longevo impianto sotterraneo di stoccaggio di gas naturale della Cina, situato nel giacimento petrolifero di Daqing, nella provincia nord-orientale dello Heilongjiang, in 50 anni di attività ha registrato l'iniezione e l'estrazione di oltre 5 miliardi di metri cubi di gas naturale. L'impianto di stoccaggio di gas naturale di Lamadian, nel giacimento di Daqing, è in funzione ininterrottamente da oltre 18mila giorni, superando l'abituale durata media di 30-50 anni per le strutture di stoccaggio del gas. Inoltre, dalla sua istituzione 50 anni fa, ha mantenuto un record di zero incidenti in materia di sicurezza o di rischi ambientali. Recentemente, l'impianto ha avviato un nuovo ciclo di estrazione del gas, con l'obiettivo di prelevare 84 milioni di metri cubi di gas naturale per sostenere l'approvvigionamento energetico invernale dello Heilongjiang, una regione nota per i rigidi inverni. Per affrontare le sfide legate allo stoccaggio di grandi volumi di sottoprodotti del gas, il giacimento petrolifero di Daqing ha costruito nel 1975 il primo impianto sotterraneo di stoccaggio di gas naturale della Cina.



La produzione solare del giacimento di Tarim

La produzione annua di energia solare sopra al giacimento petrolifero di Tarim di PetroChina, il terzo più grande giacimento onshore di petrolio e gas del Paese, ha superato domenica i 2 miliardi di kWh. Ad oggi, il giacimento di Tarim ha completato cinque progetti solari centralizzati con una capacità installata complessiva di 2,6 milioni di kilowatt, oltre a 239 progetti fotovoltaici distribuiti presso stazioni di produzione e singoli pozzi di petrolio e gas, per un totale di 63.000 kilowatt. “Sulla base dei consumi elettrici residenziali nazionali del 2024, i 2 miliardi di kWh di elettricità verde prodotti qui possono soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 1,8 milioni di persone”, ha dichiarato Liang Yulei, responsabile del dipartimento per le nuove energie del giacimento di Tarim.