La domanda è scesa al livello del 1990. Lo registra Eurostat nelle sue statistiche: -0,8% rispetto al 2023. Più vicino l’obiettivo del 2030, ridotto di oltre il 20%.

Nel 2024 l’Unione europea ha registrato un calo dello 0,8% rispetto al 2023 della domanda energetica totale pari a 1.202 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep). Si tratta del livello più basso dal 1990, il primo anno per il quale sono disponibili i dati.



I dati

È quanto emerge dai dati resi noti da Eurostat. I numeri mostrano che nello scorso anno l'Ue ha continuato ad avvicinarsi all'obiettivo del 2030 di 992,5 Mtep, con il divario che si è ridotto al 21,1%.

Il consumo finale di energia (ovvero l'energia che arriva al consumatore finale ed esclude quella utilizzata dal settore energetico stesso) ha raggiunto i 900 Mtep nel 2024, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2023.

Nel 2024, il consumo finale di energia è stato superiore del 18% rispetto all'obiettivo del 2030 (763 Mtep), rispetto al 17,2% dell'anno precedente.