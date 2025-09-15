L’associazione dei consumatori (e anche periodico sul consumo) Consumerismo conferma il rating massimo all’azienda energetica: premiate trasparenza, assistenza ai clienti e progetti green. L’analisi indipendente ha rilevato l’assenza di comportamenti e pratiche commerciali scorretti.

di Luca Gringeri

Sorgenia ottiene per la seconda volta il rating di “Operatore Eccellente” da parte di Consumerismo, l’associazione no profit APS (e testata di informazione consumeristica), che ha valutato con un’analisi indipendente la qualità del rapporto con i clienti e l’impegno dell’azienda in materia di responsabilità sociale e ambientale. Il riconoscimento, già assegnato nel 2022, è arrivato in seguito a un processo di analisi basato su mystery call, audit specifici e confronto diretto con i team interni. Secondo Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, il valore del rating non è solo certificativo ma culturale: “Il consumatore non sceglie più l’operatore soltanto per il prezzo, ma per un insieme di fattori che riguardano trasparenza, affidabilità e attenzione sociale. Il nostro compito non è solo rilevare eventuali errori, ma trasferire alle aziende il pensiero dei consumatori e guidarle verso modelli più virtuosi”.



Il servizio oltre la materia prima

Il tema è stato ripreso anche da Alessandro Bertoli, direttore mercato di Sorgenia, che ha sottolineato come la vera differenza, in un mercato dove “gli elettroni e le molecole del gas sono gli stessi per tutti”, risieda nel servizio e nell’identità aziendale. “Mantenere un modello distintivo significa semplificare la complessità per i clienti, rendere chiaro e accessibile un bene come l’energia. Oggi l’intelligenza artificiale è per noi un alleato, sia nei processi interni sia nelle interazioni con i clienti, che sempre più spesso chiedono alle piattaforme digitali quale sia il miglior fornitore sul mercato”.



Le stelle di Consumerismo

I voti assegnati dall’associazione di consumatori si esprimono con stelle, fino al massimo di tre. Nel dettaglio, la valutazione ha confermato per Sorgenia tre stelle su tre in impegno sociale, sostenibilità e tutela del lavoro, e tre stelle sulla contrattualistica, mentre restano due stelle per l’area tutela del consumatore, dove secondo Consumerismo ci sono margini di miglioramento soprattutto nella gestione dei reclami.

Un’analisi approfondita illustrata da Giovanni Riccobono, direttore generale dell’associazione, ha evidenziato la solidità complessiva del percorso di Sorgenia ma anche la necessità di continuare a crescere. “Il nostro compito”, ha spiegato, “non è giudicare, ma offrire un esame accurato delle pratiche aziendali, dalla contrattualistica alla sostenibilità. Nel caso di Sorgenia abbiamo riscontrato una coerenza significativa tra impegni dichiarati e azioni concrete”.

Riccobono ha sottolineato inoltre l’importanza delle aree legate all’inclusività e al welfare aziendale: “L’impegno sociale e la sostenibilità sono stati riconfermati con tre stelle. In particolare, abbiamo apprezzato l’attenzione a progetti di inclusione rivolti a soggetti vulnerabili e le iniziative di welfare, strumenti non scontati nel panorama italiano, che mettono al centro il benessere dei lavoratori”.



Sostenibilità e inclusione

Il percorso di Sorgenia è arricchito da progetti che intrecciano sostenibilità ambientale e impegno sociale. Ne abbiamo parlato con Marina Vecchio, responsabile customer service: “La sostenibilità è parte integrante del nostro Dna. Ogni anno sosteniamo iniziative contro la violenza sulle donne, mantenendo alta l’attenzione su un tema purtroppo costantemente al centro della cronaca. Allo stesso tempo, sosteniamo da cinque anni Spesa Sospesa.org, un progetto nato durante la pandemia, che attraverso un modello digitale basato su blockchain garantisce beni di prima necessità a persone in difficoltà, trasformando un intervento emergenziale in una realtà strutturale”.

Vecchio ha inoltre ricordato l’importanza della community dei “greener”, che coinvolge i clienti in pratiche quotidiane sostenibili, traducendo le loro azioni in valore concreto sotto forma di benefit. E ha citato il progetto Rigeneraboschi, coordinato dal ricercatore Giorgio Vacchiano dell’Università di Milano: “Grazie a sensori applicati agli alberi monitoriamo in tempo reale la risposta delle foreste agli eventi climatici estremi, creando conoscenza scientifica utile per aumentare la resilienza degli ecosistemi”.



Un modello virtuoso

Dall’attenzione alla trasparenza contrattuale, al welfare aziendale, fino all’uso dell’innovazione digitale come leva di semplificazione e sostenibilità, il modello di Sorgenia – sottolineano da Consumerismo – rappresenta un caso virtuoso nel panorama energetico italiano. “Il risultato raggiunto dimostra che si può fare impresa in modo responsabile, coniugando efficienza e centralità del consumatore”, ha concluso Luigi Gabriele di Consumerismo.

La conferma del rating “Operatore Eccellente” si traduce così in un doppio messaggio: la possibilità, per le aziende del settore energetico, di distinguersi ben oltre la competizione sul prezzo, e la richiesta crescente dei consumatori di servizi inclusivi, sostenibili e trasparenti.