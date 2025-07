La mobilità sostiene i consumi di giugno (+0,4%) guidata da benzina (+9%) ai massimi dal 2011 e jet fuel (+2,9%). Recuperano i consumi della raffinazione (+28%), confermata la discesa dei consumi industriali (-27%). Prezzi dei carburanti in lieve rialzo, ma meno dei mercati internazionali, e molto più bassi rispetto al giugno 2024.

Mai dal 2011 gli italiani hanno bruciato così tanta benzina. In giugno tornano a crescere le vendite al mercato di prodotti petroliferi, che mostrano un progresso dello 0,4% (+16mila tonnellate) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, grazie all’andamento positivo di tutti i prodotti per la mobilità, a eccezione dell’olio combustibile per il bunker marina.

Hanno influito, rileva il consueto aggiornamento di Unem, in parte il lungo weekend del 2 giugno - caduto di lunedì a differenza dello scorso anno che venne di domenica – e il clima caldo e poco piovoso che hanno favorito gli spostamenti.

In questo contesto, la benzina si conferma protagonista con un progresso di quasi il 9% (+63mila tonnellate) e volumi ai massimi dal 2011, ben superiori a quelli del periodo pre-Covid (+17,5%). Una conferma della tendenza al rafforzamento di questo prodotto vista la continua crescita delle immatricolazioni di auto ibride a benzina, prima scelta dei consumatori con una quota intorno al 45%.



Prezzi e vendite

Quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, in media la benzina in giugno è stata pari a 1,705 euro il litro, mentre il gasolio a 1,606, entrambi superiori di appena 1 centesimo rispetto a maggio.

È un aumento ben inferiore di quelli registrati sui mercati internazionali, spinti in alto da tutte le vicende belliche che hanno caratterizzato il mese di giugno.

Rispetto allo stesso mese di un anno fa la benzina presenta prezzi inferiori di circa 15 centesimi euro il litro, mentre il gasolio di 10.

A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio si confermano inferiori di oltre 2 centesimi euro/litro rispetto alla media dell’area euro. Relativamente al primo semestre del 2025, che sconta tre giorni lavorativi in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, le vendite al mercato sono state pari a circa 25 milioni di tonnellate, pari ad un calo dell’1,4% (-351mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, si rafforzano i consumi totali di benzina, che superano i 4,2 milioni di tonnellate (+3,8%, +154mila tonnellate), e quelli del jet fuel (+3,9%, +89mila tonnellate), che insieme hanno quasi compensato il calo del gasolio motori (-2,4%, -272mila tonnellate). Ù

Sostanzialmente stabili i lubrificanti (-0,7%) e il gpl (+0,5%), ma con il canale autotrazione diminuito del 2,1%.

Quanto ai consumi petroliferi totali, la flessione nel semestre è stata del 2,3% rispetto allo stesso periodo 2024, soprattutto per la riduzione dei consumi di olio combustibile per il bunker marina (-25%) e dei consumi delle raffinerie (-4,9%) dovuti alle fermate programmate nella prima parte dell’anno.



Gasolio motori, gpl, bunker e bitumi

Torna positivo anche il gasolio motori che mostra un progresso dell’1% (+19mila tonnellate) grazie al buon andamento del canale rete (+2,8%, il miglior dato del 2025), a fronte di un calo dell’1,7% del canale extra-rete.

Conferma anche per il jet fuel che aumenta del 2,9% (+14mila tonnellate) continuando a rimanere su livelli ben oltre quelli pre-Covid (+6%). Tornano a crescere il gpl autotrazione (+0,8%) e i lubrificanti (+4,9%), sia quelli impiegati nell’industria (+5,8%) che nei motori (+4,2%).

Quinto mese negativo consecutivo per il bunker marina (-12%) soprattutto per la decisa frenata dell’olio combustibile (-24%, -46mila tonnellate) per effetto, a decorrere dal 1° maggio 2025, del passaggio del Mar Mediterraneo ad area SECA (Sulphur Emission Control Area) che prevede l’obbligo di utilizzare combustibili con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1%, compensata solo in parte dal progresso del bunker gasolio (+23%, +15mila tonnellate).

Nuova frenata, la terza consecutiva, anche per i bitumi (-2,4%) nonostante un clima poco piovoso.

Per quanto riguarda i consumi petroliferi totali, che comprendono anche le attività industriali, va rilevato un progresso del 2% (+95mila tonnellate) imputabile in larga parte alla ripresa delle attività di raffinazione (+28%) considerata la decisa flessione della petrolchimica (-27,3%).