I dati di UNEM rilevano un recupero dovuto all’allentamento delle restrizioni Covid. Si stima un ulteriore recupero a giugno

A maggio 2021 i consumi petroliferi italiani sono aumentati del 28,7% rispetto al maggio 2020, ma sono ancora inferiori del 13,4% rispetto ai dati 2019. A favorire il recupero, in particolare dei carburanti, è stato il progressivo allentamento delle restrizioni anti-Covid, grazie al calo dei contagi e soprattutto al ritmo significativo delle vaccinazioni. A dirlo è il monitoraggio di UNEM.



Benzina&gasolio

Se all’inizio di maggio l’80% dei volumi di carburanti erogati nel 2019 era in “zona gialla”, nell’ultima settimana si è arrivati al 100%, per chiudere a fine mese con le prime 3 Regioni (5,3% dei volumi 2019) in “zona bianca”. Positivo anche l’indice di fiducia delle imprese, che è salito ai livelli massimi dall’autunno del 2017, con attese di accelerazione del recupero anche nei mesi estivi.



Rispetto a un anno fa

Rispetto a maggio 2019 (quando i consumi sfioravano i 5,1 milioni di tonnellate), i volumi risultano comunque essere ancora inferiori del 13,4% (-684.000 tonnellate in meno). I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio), con un giorno lavorativo in più, sono stati pari a 2,5 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 1,9 milioni di gasolio, con un incremento del 45,3% (+775.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2020, ma ancora inferiori del 6,6% rispetto a maggio 2019. Fra gli andamenti dei prodotti, in particolare: la benzina totale ha mostrato una crescita del 57,7% (+211.000 tonnellate) rispetto a maggio 2020, con andamento anche migliore della benzina venduta sulla rete (+58,5%); il gasolio autotrazione ha evidenziato un incremento del 42% (+564.000 tonnellate), con una crescita del gasolio venduto sulla rete del 44,3% e un incremento simile anche per il gasolio extra-rete (+42%).



Aerei&lubrificanti

Nuovo segno positivo per il carburante per aerei (+82%) che però resta inferiore di quasi il 70% rispetto al 2019. Positivo il dato anche di lubrificanti (+45,6%), bitume (+10,8%) che ha mostrato volumi addirittura superiori a quelli di maggio 2019, gpl (+38,5%) e bunker (+9,2%).



Previsioni

Per il mese di giugno 2021 la previsione del nostro “modello dinamico” è di un recupero di circa 400mila tonnellate rispetto alle circa 890mila perse a giugno 2020. Nel mese il 63% delle nuove vetture immatricolate sono state con alimentazione “tradizionale”.