I dati di Unione Petrolifera segnalano una diminuzione del 29,5%, pari a oltre 5 milioni di tonnellate tra gennaio e maggio. Per giugno previsto meno del 20%

Sono diminuiti del 21,1% nei primi cinque mesi dell'anno i consumi petroliferi italiani, ovvero 5,069 milioni in meno del 2019. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato. A maggio il dato ha fatto segnare un meno 28,5% rispetto allo stesso mese del 2019. UP segnala che si attenua lievemente la flessione dei carburanti, con un -35% complessivo. Ancora vicino all’84% il calo del carburante per gli aerei. Per il prossimo mese di giugno, in base ai dati disponibili elaborati con il “modello dinamico”, si stima un volume totale di prodotti petroliferi ancora inferiore, del 20%, rispetto allo stesso mese del 2019. Su base annua la flessione si attesta attorno al meno 16%.

Più nel dettaglio, i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 9 milioni di tonnellate, con un decremento del 29,5% (-3.761.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, rispetto al periodo gennaio-maggio 201, la benzina totale ha mostrato un decremento del 33,7%; la benzina venduta sulla rete ha mostrato una discesa del 33,2%; il gasolio autotrazione ha evidenziato un calo del 28,3%, mentre il gasolio venduto sulla rete del 31,8%.

Nei primi cinque mesi 2020 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato invece una riduzione del 50,4%. Quelle diesel hanno rappresentato il 34,5% del totale (era il 42,7% nel corrispondente periodo 2019), mentre quelle a benzina il 44,2 % (era il 43,5% nello stesso 2019). Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 6,1 %, delle ibride dell’11,2%, delle auto a metano del 2,3% e delle elettriche dell’1,7%.