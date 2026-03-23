Per sfuggire agli incerti sull'approvvigionamento di energia pulita e sicura il Consiglio Europeo chiede più nucleare e più energia pulita. Il documento integrale. La conferma dell'Ets e il caso Iran. Il commento di Ecco.

Per sfuggire agli incerti sull'approvvigionamento di energia pulita e sicura e per frenare i rincari dei prodotti petroliferi, il Consiglio Europeo chiede più nucleare (definito con l'eufemismo di "energia a basse emissioni di carbonio") e più energia rinnovabile. Il documento è lungo 61 punti, e parla anche di Iran - con alcuni spunti sulle politiche energetiche che coinvolgono l'Europa sul fronte energetico - ma anche di migrazioni, di Ucraina, Medio Oriente, competitività e mercato unico, difesa e sicurezza europee, multilateralismo e altri punti. Un capitolo rilevante è dedicato anche all'Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni, di cui è confermata l'importanza e, oltre a strumenti di breve periodo, viene rinnovato il richiamo alla prevista revisione del meccanismo di scambio di emissioni europeo entro luglio. La revisione punta a ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e a mitigare gli impatti sul prezzo dell’elettricità, preservando però il ruolo essenziale dell’Ets nella transizione. Il segnale di prezzo di mercato spinge investimenti e innovazione. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato di voler sostenere le imprese nel loro processo di decarbonizzazione attraverso l’Ets investment boost, con un piano da 30 miliardi di euro finanziati con 400 milioni di quote Ets.



A margine

A margine del Consiglio Ambiente, a Bruxelles, si è tenuta anche una riunione di coordinamento ministeriale del gruppo dei Paesi creatosi nel contesto del recente negoziato sulla legge clima. L'obiettivo – riporta il ministero di Ambiente in una nota – è stato quello di verificare la possibilità di coordinare una linea comune di intervento nello scambio di opinioni sul quadro climatico post-2030 previsto all'ordine del giorno del Consiglio. "Alla fine dell'incontro si è registrata una diffusa preoccupazione soprattutto per l'incidenza dell'Ets, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull'industria, sulle economie dei Paesi membri", si legge. Per l'Italia era presente il ministro Gilberto Pichetto. Gli Stati partecipanti alla riunione si sono ripromessi di proporre iniziative comuni per affrontare questo problema.



Il documento: Iran ed energia

In merito agli sviluppi in Iran e nell'intera regione che minacciano la sicurezza regionale e mondiale, il Consiglio europeo oltre a chiedere che tutte le parti allentino le tensioni e diano prova della massima moderazione, assicurino la protezione dei civili e delle infrastrutture civili, chiede anche una moratoria sugli attacchi contro le strutture energetiche e idriche.

Il Consiglio invita la Commissione a continuare a riferire in merito al potenziale impatto dei recenti sviluppi per l'UE in termini di sicurezza energetica e prezzi dell'energia, catene di approvvigionamento e migrazione, nonché a proporre misure, chiedendo inoltre un coordinamento a livello dell'UE, anche per quanto riguarda il possibile impatto sulla sicurezza interna.



Il documento: i prezzi dell'energia

In un altro punto del documento si affronta la questione dei prezzi dell’energia. Le recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati – si legge - dimostrano che la transizione energetica rimane la strategia più efficace per conseguire l'autonomia strategica dell'Europa, rafforzare la resilienza, ridurre in modo strutturale i prezzi dell'energia e fornire l'energia pulita, abbondante e prodotta internamente necessaria per alimentare l'economia del futuro. Accelerare la diffusione e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nonché dello stoccaggio di energia è essenziale per ridurre la dipendenza dai mercati volatili dei combustibili fossili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Allo stesso tempo, sono necessarie soluzioni mirate nel breve periodo per garantire un'energia a prezzi accessibili, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri, della particolare esposizione di taluni settori industriali al rischio di delocalizzazione e della necessità di migliorare le condizioni per i settori innovativi ad alta intensità energetica, senza compromettere la prevedibilità e la parità di condizioni. Dato che il conflitto ha un impatto immediato sui prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese europei, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di una risposta coordinata.



Il documento: la risposta coordinata

Per fare questo la Commissione dovrà presentare un pacchetto di misure temporanee mirate per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati dovute alla crisi in Medio Oriente; a presentare con urgenza misure mirate — relative a tutte le componenti dei prezzi dell'energia elettrica — che prevedano azioni concrete per ridurre i prezzi dell'energia elettrica e far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, anche per i settori ad alta intensità energetica, tenendo conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri. La Commissione è inoltre invitata a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi dei combustibili e delle relative componenti di costo sui costi di produzione dell'energia elettrica, nonché l'impatto di tutte le altre componenti di costo indicate nella lettera, preservando nel contempo i segnali di investimento a lungo termine e sostenendo l'accelerazione della produzione di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, nonché garantendo condizioni di parità nel mercato interno;



Il documento l’Ets e le infrastrutture

Tra i vari punti rilevante c’è anche il capitolo Ets: dovrà essere presentata una revisione del sistema di scambio di quote di emissione al più tardi entro luglio 2026, per ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e attenuare il suo impatto sui prezzi dell'energia elettrica, compresi i correlati costi della catena di approvvigionamento, e sul riorientamento delle attività, preservando nel contempo il ruolo essenziale dell'Ets nella transizione climatica ed energetica attraverso un segnale di prezzo basato sul mercato per le emissioni di carbonio che stimoli gli investimenti e l'innovazione; invita i colegislatori a concordare, nel 2026, un ambizioso pacchetto sulle reti per procedere rapidamente alla costruzione delle infrastrutture necessarie, garantendone la protezione e la resilienza, e al rafforzamento delle interconnessioni, a livello nazionale e transeuropeo, anche razionalizzando e accelerando le procedure di autorizzazione, in modo da contribuire a un mercato dell'energia integrato e più solido, definendo nel contempo un approccio flessibile alla rendita di congestione interna derivante da zone di offerta interne che tenga conto delle circostanze nazionali; invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione dell'agenda dell'Unione dell'energia per il 2030 al fine di consentire in tempi rapidi un'elettrificazione maggiore e a prezzi accessibili.

Il Consiglio europeo tornerà sulle questioni summenzionate nel giugno 2026 per esaminare i progressi compiuti.



Il commento di Ecco

“Positivo il risultato del Consiglio. Da Bruxelles arriva la conferma che le misure emergenziali debbano essere allineate alla strategia di sicurezza energetica dell’Unione europea, attraverso rinnovabili e investimenti in grado di restituire competitività all'Europa", afferma Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo di Ecco, il think tank italiano per il clima. “Per l’Italia è importante sottolineare la volontà del Consiglio di non sospendere il meccanismo Ets, confermato come strumento centrale delle politiche europee della transizione e per il quale è già prevista una revisione a luglio". A parere di Leonardi il decreto bollette presentato dal Governo, che si fondava proprio sulla possibilità di annullare l’Ets nel sistema elettrico italiano, non trova supporto, in quanto andava nella direzione opposta, minando la certezza normativa per gli investimenti in rinnovabili e alterando il funzionamento del mercato interno. “Se il decreto bollette non verrà corretto, cogliendo le raccomandazioni che vengono da Bruxelles, ovvero una riduzione del carico fiscale e degli oneri nella bolletta elettrica, non si offrono soluzioni tangibili alla crisi, con pesanti conseguenze economiche per famiglie e imprese,” ha concluso Leonardi.



Leggi il documento integrale del Consiglio europeo del 19 marzo: https://www.consilium.europa.eu/medi....