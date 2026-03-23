In autostrada la benzina è calata in due giorni di 18,5 centesimi, il gasolio di 15,8 centesimi. Peggio di tutti è andata la Campania, dove è calata della metà di quanto dovuto. Le regioni più virtuose sono Valle d’Aosta, Friuli e Sardegna. La denuncia di Unc. Il ministro Salvini a colloquio con Unem.

È passato qualche giorno dall’entrata in vigore dal taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi: non solo i prezzi del gasolio in autostrada sono ancora sopra i 2 euro, ma in nessuna regione italiana si è raggiunta quella riduzione. Inoltre, a dimostrazione che questa anomalia non dipende dal rialzo del greggio, persistono divari regionali ingiustificabili. I dati emergono dallo studio dell'Unione nazionale consumatori (Unc) basato sulle medie regionali dei carburanti, in modalità self, pubblicati dal ministero delle Imprese. "I dati del ministero delle Imprese, secondo i quali oltre il 40% degli impianti di distribuzione non ha ridotto i prezzi in seguito al taglio delle accise disposto dal Governo e che l'11,4% li ha addirittura aumentati, non solo confermano la nostra dettagliata denuncia sul mancato adeguamento dei prezzi, ma anche il fallimento del decreto sul piano sanzionatorio" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.



Peggio la Campania

Per la benzina la regione peggiore in termini di variazione è sempre la Campania, dove il prezzo cala solo di 14,4 centesimi al litro contro i 24,4 teorici previsti, pari a 7,20 euro per un rifornimento di 50 litri. Medaglia d'argento per il Molise dove l'abbassamento è di 15,4 centesimi. Sul gradino più basso del podio il Lazio con -16 centesimi al litro.

La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta dove la diminuzione è di 19,7 centesimi al litro. In seconda posizione il Friuli Venezia Giulia Toscana con -19,1, medaglia di bronzo per la Sardegna con -18,7.

Per il gasolio, i ribassi minori sempre per il Molise -12,6 centesimi al litro, pari a 6,30 euro per un pieno di 50 litri, seguita dalla Campania (-13,8) e al terzo posto il Lazio (-14,1 centesimi). La regione migliore è ancora una volta la Valle d'Aosta il dove il prezzo scende di 18,6 centesimi, seguita dal Friuli Venezia Giulia con -18,1 al litro e, in terza posizione, Trento e la Sicilia con -17,2. In media nelle regioni, il calo sempre in due giorni è di 15,8 per il gasolio e di 17,4 centesimi per la benzina.



Il taglio diversificato

Unc sottolinea anche il fatto che il taglio delle accise di 20 centesimi invece di 25 rischia di essere insufficiente per il gasolio, mentre resta più abbondante per la benzina. Per questo, in deroga all'allineamento voluto dall'Unione Europea, sarebbe stato molto meglio tagliare di 25 cent il gasolio e di 15 cent la benzina. "Con il taglio delle accise di 20 cent, considerando i prezzi medi autostradali resi noti dal ministero delle Imprese, il gasolio in modalità self service in autostrada, nell'ipotesi di prezzi industriali costanti, scenderà da 2,19 a 1,946 euro, un importo ancora troppo elevato, a un passo dai 2 euro, con un risparmio per un pieno di 50 litri pari a 12,2 euro, la benzina in autostrada diminuirà da 1,967 a 1,723, mentre con 15 cent sarebbe stata pari a 1,784, un valore comunque accettabile. Elaborando i dati medi regionali della rete stradale, il gasolio calerà da 2.125 a 1,881, la benzina da 1,888 a 1,644, un valore fin troppo basso" prosegue Dona. "Ora entro fine marzo è fondamentale si intervenga sulle bollette di luce e gas" conclude Dona.



Salvini e l’Unem

La settimana scorsa i petrolieri riuniti in Unem sono stati a colloquio a Milano con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, per approfondire le problematiche legate al conflitto in Medio Oriente. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto su temi di grande rilevanza come la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’andamento dei prezzi dei carburanti nell’attuale contesto internazionale, attraverso un’attenta analisi della situazione basata su dati oggettivi e sull’andamento reale del mercato. Il timore dell’associazione è per le possibili criticità che potrebbero emergere qualora il conflitto in atto dovesse protrarsi, con particolare attenzione non solo a una potenziale crescita delle quotazioni internazionali, ma anche dell’approvvigionamento di prodotti provenienti dallo stretto di Hormuz.